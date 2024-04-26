副總統賴清德蒞臨現場致詞時指出，強調能源永續是當代社會極為重要的議題，臺灣淨零轉型也應加快腳步，政府這幾年積極推動可再生能源的利用，如太陽能、風力和水力等，開發對環境更無害、更有效的能源生產和使用方式，他期許在場的各界專家、學者能共同探討、切磋，找尋實踐的有效方針，努力共創潔淨、綠色的能源未來。

此次研討會由三菱重工空調大型冷凍機技術部部長上田憲治分享「區域冷暖房系統」，其原理為在同一個能源廠以集中行設施製造「冷水、熱水、蒸氣」，並通過熱導管輸送至同一區域內多個建築物，建築物無須設計獨立的熱源機械室和冷卻塔，因此能騰出地下室和屋頂更多的空間，有助於智慧城市規劃和資源利用，其輸送冷原的模式即為臺灣近年熱門探討的「區域供冷」。此外，「區域冷暖房系統」能集中熱源實現統一管理和維護，發揮規模優勢，有效節約用戶的設備費、運轉管理費用，減少因災害而停止供應的損失，進一步達成全天候的能源穩定供應，使其能為辦公大樓、飯店、住宅房屋等的空調與地熱提供更好的解決方案。

研討會的另一個重點議題則為日本三菱重工大型冷凍機技術部主任崔林日分享的「含水層蓄熱空調系統」，此項技術在日本、荷蘭已有實績，其實際應用，緣於地下水全年溫度穩定，土壤也具有很高的保溫性能，因此蓄熱損失很小，歷經半年仍可保有約70%的熱量。因而可將供暖時的冷排放儲存在冰水井做為下一季的供冷熱源水利用；反之，供冷時將熱排放儲存在熱水井做為下一季的供熱熱源水利用，如此能有效降低能源消耗和碳排放。

然而，「區域冷暖房系統」及「含水層蓄熱空調系統」同時存有一些挑戰和限制，例如系統設置成本較高，需要考慮地質、地下水層的水質和水量等因素。因此，在建置系統時需要政府及各界專家進行詳細的評估和規劃。

此次會議上，專家學者們討論了「區域冷暖房系統」和「含水層蓄熱空調系統」在臺灣應用的可能性，並提出專業看法和建議，同時並期許這些新系統的應用能為臺灣的能源轉型帶來全新機會，建立更加健康、可持續的綠家園。