新北市水利局26日在三重區舉辦「113年度防汛演習」，抽水站預抽畫面。（張鎧乙攝）

新北市水利局26日在三重區舉辦「113年度防汛演習」，移動式抽水機啟動抽水。（張鎧乙攝）

因應汛期及颱風季來臨，新北市水利局26日在三重區重陽抽水站堤外高灘地舉辦「113年度防汛演習」，結合資訊科技、視訊、廣播等方式進行演練。新北市長侯友宜視察演習表示，防汛工作在面對極端氣候變遷、強降雨、颱風等，都必須不斷調整SOP，建立完整的防汛機制，能提升緊急應變措施能力及處理效率，將災害降到最低。

侯友宜表示，近年來氣候變遷，短延時強降水成為防汛上的重大挑戰，而「防災重於救災」，新北市在防汛措施上有一套全國最完整的機制，透過整合118處路面淹水感測器、253處下水道水位計、84座抽水站、129處雨量站、CCTV的資訊，運用智慧防汛平台AI系統24小時監控水情變化與LINE機器人即時推播，再加上防汛人員24小時不間斷的投入，得以超前部署，有效縮短防汛應變時間達1至2小時以上。

此次防汛演習模擬新北市面臨超豪大雨等級的強降雨，指揮官下令防汛人員展開各項防汛整備，包括平時水情監控及應變、災前防汛整備機制、災中應變智慧防汛平台AI推播加速抽水站排水，及災後混合實境(MR)管線檢視障礙排除復原等4階段。

演習中對於局部低漥有高灘地積淹水風險的越堤道、橫移門及路段優先進行管制封閉，並開放部分市區紅黃線停車，有別於以往將18座橫移門全部關閉的做法，主要原因是新北市針對強降雨及水庫高水位操作洩洪，已建置洪水預報系統，此系統會演算未來6小時後將到達高灘地的河川水位，人員再關閉局部的橫移門，故可以兼顧防汛安全及交通便利。

民眾黨新北市議員陳世軒表示，這是他首度參加防汛演習，對他來說，眼睛為之一亮的是智慧防汛平台，透過視訊的方式，讓各地的資訊即時回傳，有非常成熟的標準SOP，現在要做的就是當大雨來時，市府可以在第一時間讓民眾充分的掌握到這些資訊，並做出最迅速的應變。

水利局長宋德仁表示，這次防汛演習的亮點是新北市有全國首創的智慧防汛平台，自2019年起，從天上到地下都可以掌控水情資訊，包括雨量、淹水感測、影像電視、下水道水位，甚至連接到抽水站，整個操作是系統化的，供防汛人員做最完整的整備，這些資訊並整合到消防局的「新北災訊E點通」，讓市民查詢即時災害訊息。