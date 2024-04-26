永和大陳都更案共畫分為7單元，單元2都更完工已入住，單元5辦理公聽會中、單元3拆遷中、單元6、7審議程序中；單元1、4已公告招商。國民黨新北市議員連斐璠今在議會質詢表示，大陳文物館迄今設在哪裡還不知道，不滿市府不重視文資保留，並痛批市府承諾單元2部分要做中繼宅，但最後卻賣光。城鄉局回應，未來會設在單元7。

連斐璠指出，永和大陳社區居民很多都是當年從大陸撤退來台的，很多珍貴的文物現在放在單元7的活動中心2樓，市府當初承諾居民將設文物館，因未留存對話紀錄，後來承辦人、局長換人，迄今規畫一問三不知，但大陳文化有其時代歷史背景與感人故事，市府如有心保存文化，應協助留存，甚至訪問耆老，建議未來設置在單元7，因居住在此的大陳人最多。

城鄉局表示，今年初文化局已針對相關文物，邀請專家學者提供意見，雖不屬法令所稱古物文化資產，但仍具史料價值，建議主管機關可先進行保存，市府已於大陳7所提供的活動中心公益空間，請公所融入文化保存及文物展示相關設計。

此外，連斐璠也不滿指出，單元2市府分到100戶，原承諾部分要做中繼住宅，結果最後卻賣光光，財政局長陳榮貴表示，有時用地基金為了做相關重大建設，有時不得不這樣做，連追問：「賣了100戶的錢有多少用在永和？」陳榮貴答詢：「中正橋改建就是從這裡支應的」，連氣得詢問：「難道不賣大陳都更宅，中正橋就沒錢改建了嗎？」陳榮貴說，如無賣出市府就必須去舉債。