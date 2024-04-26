卜學亮今（26日）與郭泓志、姚元浩、Matzka、禾浩辰一同出席好看娛樂《我的明星村長》記者會，被問到昔日搭檔且同為小燕家族的黃子佼近日風波，坦言不會因為就與對方切割，「還是朋友啦，不可能這樣就切割」。

黃子佼去年6年被控性騷擾，接著地圖炮式的砲轟10多位藝人，近期在接受偵辦的過程中又被發現是偷拍論壇高級會員，持有百部影音，其中7部是未成年受害者。卜學亮曾於2007年在《國光幫幫忙》提及黃子佼喜歡年輕人跟看A片，是否早知對方的偏好？卜學亮今解釋，「我不可能啦，我也是看到新聞才知道」

黃子佼被控性騷和持未成年片 前搭檔卜學亮「不斷聯」：還是朋友(羅永銘 攝)

因為黃子佼的過錯，很多網友都要求師父張小燕出面說明，有沒有關心張小燕的近況？卜學亮今說：「我這時間沒有打擾她，該有的關心還是會有啦」。面對黃子佼越演越烈的風波，他無奈感嘆：「近期的確沸沸揚揚很多新聞，我的看法是，還是做錯事情的當事人要自己去面對」。

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