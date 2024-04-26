新竹御頂攻城獅將於4月30日至5月1日展開「御頂國際 只想ON-CALL主題周」。球團結合吉祥物紙箱Uncle與新竹工程師元素，希望能透過主題日活動體驗致敬辛勞付出的工程師。攻城獅球團將於下周二、周三分別對戰臺北富邦勇士與高雄17直播鋼鐵人，由於此兩場賽事於平日舉行，球團將提供限量50元飲食抵用券。除此之外，此兩場賽事皆為攻城獅晉級季後賽之關鍵戰役，只要姓名含有與「晉」、「級」任一同音字者，即可至售票處兌換當日賽事門票，換完為止。

攻城獅球團將於「只想ON-CALL主題周」推出工程師限定活動，分別是「加班證明兌換當日限量賽事門票」與「竹科企業排位賽」！只要在下周二、三至賽事現場售票處，出示「4月份任一加班證明」即可兌換兩張當日賽事門票，換完為止。

另外，為鼓勵新竹工程師力挺在地職業籃球隊，球團將於下周二、三於西側觀眾迴廊設置工程師報到區，歡迎工程師投遞名片至報到區。此競賽將統計至第二節結束前，單日最多位工程師出席之科技企業，將享有明年企業包票7折優惠！

為讓工程師在辦公室能適時紓解壓力，球團準備「工程師職場必備療癒小物」戳戳瑞迪作為入場贈品，數量有限，發完為止。只想ON-CALL主題週西側觀眾迴廊將設有「攻城獅勝利方程式體驗區」、「ON-CALL接電話挑戰區」、「工程師小確幸拍照區」等活動攤位，邀請獅紫軍入場體驗「工程師」的日常。

紙箱Uncle攜手田浩、呂奇旻探視病童。(攻城獅提供)

攻城獅吉祥物紙箱Uncle也是位在地工程師，紙箱Uncle近日攜手Muse Girls小映至奕力科技探訪工程師，親自採買竹北知名宵夜與手搖飲，盼為新竹工程師加油打氣！小映除了在科技公司送幸福外，還擔任一日街訪主持人，期盼能透過訪問影片，讓更多獅紫軍了解新竹工程師的日常生活。

除此之外，紙箱Uncle也發揮熱心助人的公益精神，攜手田浩、呂奇旻至東元綜合醫院探訪兒童病房，陪伴孩子說故事與進行趣味投籃競賽，希望能帶給病童更多正面能量並祝福早日康復。

只想ON-CALL主題周由御頂國際冠名贊助，旗下婚宴品牌晶宴會館也推出「晶馨饗宴母親節專案」，於5/4、5/5、5/11、5/12限定四天可至台北、新北、桃園、新竹分館與家人度過美好母親節時光。攻城獅吉祥物紙箱Uncle也在近期活動中致贈母親節專案兌換券，希望能為辛勞付出的工程師與病童家長獻上最棒的母親節禮物。