胡宇威、姚以緹在《一個人也可以好好的吃飯》中有情感糾葛。（公視＋提供）

廖苡喬（右）在《好好的吃飯》中是李玲葦的上司。（公視＋提供）

胡宇威、姚以緹、李玲葦、廖苡喬今（26日）出席公視＋首部自製迷你劇集《就算一個人也可以好好的吃飯》記者會。胡宇威戲裡大展廚藝，私下他常做菜給老婆陳庭妮吃，2人熱戀時，陳庭妮也曾燉雞給他驚喜，「那味道很好，吃到念念不忘，她後來有試著再煮，但味道都跑掉，再也找不到那道菜。」老婆生日快到，但生日當天不在台灣，胡宇威說會等老婆回台，再好好配菜單，煮生日餐。

胡宇威和陳庭妮婚宴一直卡關在找不到合適、喜歡的場地，至於婚宴菜單，他說曾經想過要中式辦桌，但太複雜，還是想要走西式路線，長輩會有意見？「結婚是2個人的事，最幸福的就是讓2人自己決定要辦什麼。」婚禮準備過程難免有意見不合的時候，胡宇威甜說：「但我們很match，很少吵架。」

姚以緹和音樂人男友王希文相識10年，交往期間分分合合，復合至今交往約3年多，她自招很懶，平常不會煮菜給男友吃，只會簡單的切水果、煮麵，甚至會忘記男友的生日，「他還滿難過的，覺得我怎麼會忘記，我是後來才記起來。」廖苡喬則會開放朋友點菜 ，她連做提拉米蘇，都要嘗試5種餅乾體，還曾送給男友當分手禮物，「因為喜歡或不喜歡都需要被祝福。」

公視＋首部自製迷你劇集《就算一個人也可以好好的吃飯》4月30中午12點將在公視＋全集上架。