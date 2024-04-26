花蓮縣古姓男醫師21日到宜蘭參加學術研討會，翌日家屬聯繫不上古醫師，向花蓮警方報案，家人一度以為可能在山區失聯，但經警方、海巡等單位調查，發現當日古醫師是搭乘賞鯨船出海，卻未隨船返港，不排除古醫師落海，海巡人員已協助搜尋中。

古姓醫師21日赴佛光大學參加研討會，由於行前他曾透露想到附近步道走走，因此翌日古醫師未返家，家人都以為他可能在礁溪山區失聯，花蓮警方轉通報礁溪警方，經調查才發現古醫師有搭乘計程車去頭城烏石港搭乘賞鯨船。

該行程是繞龜山島賞鯨，並未登島；但古醫師卻未隨船回到烏石港，巧合的是，清點人數時，其中一名解說員沒穿工作服，被誤認為是遊客，才未在第一時間發現回程的遊客少了1人。

賞鯨船工作人員有在船上發現古醫師的後背包，也根據後背包的名片打電話給古醫師，但手機未撥通，而古醫師的背包也被當作遺失物公告招領。

直到警方調查後，證實古醫師並未回到烏石港，而賞鯨船的監視器、工作人員，在當天都並未拍攝或發現有人員落海。第一岸巡隊表示，岸巡的巡艇會在龜山島周邊協尋，也通報附近漁船幫忙全力協尋。