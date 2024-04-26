第二十六屆台北電影節26日宣布，將以致敬過往「主題城市」的新晉節目「焦點城市」單元轉型回歸，今年將聚焦於匈牙利布達佩斯，囊括經典、趣味以及符合當代議題元素，精選二十部作品，打造如城市電影史般的濃縮片單，為影迷帶來一場文化盛宴！

除此之外，今年焦點影人重磅推出「匈牙利傳奇導演」貝拉・塔爾（Béla Tarr），時逢其曾一舉拿下德國曼漢姆國際影展最大獎的《家庭公寓》（Family Nest）、第二部長片《局外人》兩部作品先後完成數位修復，距在台首映二十年後，如今將透過北影再次躍上大銀幕。此外，影展也將選映貝拉・塔爾職涯最後一部長片作品、榮獲柏林影展評審團銀熊獎與影評人費比西獎的《都靈之馬》，對照傳奇導演在創作起點與終點的變與不變，身為影迷絕不能錯過！

現年68歲的貝拉・塔爾擅以緩慢凝練的手法剖析社會眾生相，以風格強烈的長鏡頭，還原底層百姓重複、枯燥、無意義而壓抑的日常生活；在《家庭公寓》中，貝拉・塔爾把觀眾放進一個三代、七口之家蝸居的小公寓，近距離目睹所有日常口角如何壓垮青年世代，冷不防地呈現人性險惡一面的手法。第二部長片《局外人》是貝拉・塔爾從影生涯唯二的彩色電影，描述年輕男子一面寄情酒精，一面仍企圖實現波西米亞式的藝術家生活，寫實描繪現代都市的物質生活無情碾壓邊緣人的理想。職涯最後一部長片作品《都靈之馬》則透過三十個長鏡頭呈現老馬與年邁父女在暴風鄰近的農場上的困頓生活。不論創作或是身為電影人，貝拉．塔爾都扮演著承先啟後的角色，其作品從新浪潮的「布達佩斯學派」出發，開展出截然不同的面貌，成為當代匈牙利電影的代名詞。

布達佩斯作為匈牙利的政治、文化和經濟中心，擁有悠久的歷史和豐富的文化資產，其電影作品也展現出獨特的藝術風格和深厚的內涵。在一九六零年代至一九八零年代期間著名的貝拉巴拉茲製片廠（Béla Balázs Studio, 簡稱BBS）被譽為匈牙利長片電影的孵化器，受到當時極端政權動盪與歐洲新浪潮意識的衝撞，許多突破性的影視作品油然而生，因此，本次北影透過焦點城市節目子單元「匈牙利新浪潮」及「浪潮最前線—BBS貝拉巴拉茲製片廠」選映多部經典，重現一個時代下的社會百態。

在「布達佩斯：匈牙利新浪潮」中包含曾被票選為匈牙利最佳電影十二強之一的悲傷成長記事《青春暗流》、反映後革命青年世代缺乏當代典範的焦慮之作《我的千面老爸》、揭開極端政權之下基層人民群像的《導演流浪指南）、描繪社會主義緩慢衰落的諷刺喜劇《英國之旅有沒有》、談論高昂居住現實的《寂寞換換屋》、模擬權威和個人之間複雜的關係的《圍捕》；作品部部精彩衝擊，呈現體制壓迫下的悲歡。

在「浪潮最前線—BBS貝拉巴拉茲製片廠」中則有大師級名導伊爾蒂蔻・恩伊達的《特務情謎》受到一部科幻小說的啟發，講述一名來歷不明的外星特務，跳傘降落到地球上某座靜謐林野中的奇遇故事。導演尤迪特・恩貝爾的實驗性質的紀錄片《再見同學會》透過一場同學會的拍攝，呈現對青少年成長、個人實踐及感情危機中的細膩觀察。此外，除了以上兩部長片將在台首映外，影展也將放映包含《愛在下午邂逅時》、《良駒輓歌》、《我眼裡的妳》、《流浪者藍調》、《白色奇想曲、《前衛四品》、《長跑英雄》、《她的掌心》共八部短片作品。