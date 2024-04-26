電影《角頭》今年邁入上映十周年，之後又再推出續集《角頭2：王者再起》、《角頭－浪流連》，集結台灣資深、中生代與新生代演員共同飆戲；為了讓「角頭宇宙」擴張，將於7月20日在北流舉辦「緯來電視網 角頭GATAO唱演會」，首波表演名單也正式出爐，找來蔡振南、王識賢、荒山亮三位金曲歌王助陣，而高捷也將以特別嘉賓身分亮相。

《角頭》系列電影除了劇情寫實動人，音樂卡司也都是華麗之選，其中蔡振南的早期代表作〈不應該〉就曾出現於首集電影之中，高唱「踏入𨑨迌界」的浪子精神，對於即將登上北流開唱，不僅有機會聽到蔡振南重現經典，日前在《角頭》影集獻唱新歌〈無償〉的他，也有望現場挑戰飆高音。

總是在鏡頭前展現強大氣場的高捷，過去也曾在電影開金嗓唱〈金包銀〉，也多了一絲江湖道義的氣魄，對於將首次挑戰北流開唱，他感到十分期待，終於有機會體驗「歌手身分」。曾得過金曲獎台語歌王的王識賢，近年主要都在戲劇圈耕耘，這回為了角頭唱演會終於能重回音樂人身分，用另一種角度來詮釋「仁哥」的漂泊人生。而曾摘金台語歌王的荒山亮，也期待有機會於台北流行音樂中心演唱YouTube點擊近五百萬次的《角頭2：王者再起》經典插曲〈趁我還會記〉。