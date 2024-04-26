北港鎮上布建多部抽水平台。（周麗蘭攝）

前事不忘後事之師！2年多前北港鎮因短時間強降雨造成鎮上多處淹大水，雲林縣府在水患過後1個月邀集中央水利署、五河署、營建署、農水署開會改善，氣象預報這一波梅雨鋒面會帶來豪大雨，雲林縣長張麗善26日趁明天出訪德國前視察北港鎮防汛設備，未雨綢繆。

北港鎮8月2日時雨量降下102公釐，3小時雨量超過200公釐，造成多處嚴重淹水， 張麗善親自主持協調會議探討淹水原因，結論是北港滯洪池溢流堰高度不足、新街抽水站調節池淤積嚴重導致水位回流新街大排、農田排水溝堵塞無法有效疏導、部分淹雨水下水道尚未執行，2年多來陸續改善。

縣長張麗善27日將率縣府環保局、文觀處、教育處等出訪德國，今（26日）視察北港鎮太平路與新南路的分洪工程、新厝里後溝子應急工程，確保這一波梅雨鋒面帶來豪大雨不會在北港鎮致災。

張麗善指出，由於 2021年發生的0802水患在北港鎮上造成積水，縣府決心做整體改善，包括農田積水分流直接排到北港溪、北港農工施作抽水平台以地下涵管直接排入北港溪、增高滯洪池的溢流堰等。

她表示，因應這波梅雨到來，縣府各單位2、3天前都已做好準備，包括清空置洪池前池降低水位、建置抽水平台、配合漲潮打開重力水閘門等。

水利處長許宏博表示，消防局、水利處已成立3級開設，盤點所有的一個防汛器材包括抽水站、水閘門、移動式抽水機等，請各單位要持續提高警戒加強準備。消防局長林文山表示，救災船艇3天前已經全部整備完畢。

北港鎮長蕭美文則感謝張麗善的行動力，2年多來治水方案已完成80％。

副議長蔡咏锝則表示，勘查之處確是北港長期以來淹水最嚴重的地方，每年都會淹一次，相信縣府未雨綢繆的成效會發揮，不過他也相信明天（27日）是農曆3月19日北港媽祖出巡遶境的日子，應該只會灑一點「甘露」，至少他擔任朝天宮董事長以來還未曾遇過農曆3月19日下大雨。

北港朝天宮媽祖遶境每年農曆3月19日舉行，人稱北港迓媽祖，可以看到原汁原味的北港藝閣以及夜間的北港犁炮。