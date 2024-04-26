辣妹復健科醫師劉必涵（美力牛醫師）與高雄鼓山分局合作，製拍逗趣AI防詐短影片「我的AI閨蜜」，提醒民眾特別提高警覺，只要電話或視訊中提到「匯款」關鍵字。（圖／警方提供）

辣妹復健科醫師劉必涵（美力牛醫師）與高雄鼓山分局合作，製拍逗趣AI防詐短影片「我的AI閨蜜」，提醒民眾特別提高警覺，只要電話或視訊中提到「匯款」關鍵字。（圖／警方提供）

辣妹復健科醫師劉必涵（美力牛醫師）與高雄鼓山分局合作，製拍逗趣AI防詐短影片「我的AI閨蜜」，提醒民眾特別提高警覺，只要電話或視訊中提到「匯款」關鍵字。（圖／警方提供）

辣妹復健科醫師劉必涵（美力牛醫師）與高雄鼓山分局合作，製拍逗趣AI防詐短影片「我的AI閨蜜」，提醒民眾特別提高警覺，只要電話或視訊中提到「匯款」關鍵字，就算是親朋好友來電，也要多加留心是否為AI變臉詐騙手法。

警方表示，科技進步加上深僞（Deepfake）換臉換聲技術發展，造成詐騙集團不僅利用AI技術轉換聲音，甚至視訊時還可以改變臉孔取信被害人，高雄市鼓山分局特別邀請美女復健科醫師劉必涵製拍防詐短影片「我的AI閨密」，提醒民眾講到「匯錢」，務必再次查證，可以要求說出只有兩人知道的「通關密語」，或掛斷電話再次撥打親友電話確認，不要貿然匯款或轉帳，才不會遭詐受害造成損失。

鼓山分局分局長陳奕良表示，詐騙集團詐騙手法不斷翻新，影片、照片、音檔都可能透過AI技術變造誘使民眾受騙，如接獲可疑電話或視訊，可撥打165電話諮詢，謹記一聽、二掛、三查證，以免受騙，確保自身財產安全。