田馥甄、林柏宏今（26日）出席代言微醉「梅酒蘇打」活動。田馥甄2年前在裴洛西訪台期間，因在IG限時動態貼出吃義大利麵的照片，遭到大陸網友抵制，今年5月她受邀參加大陸天津舉辦「泡泡島音樂與藝術節」，形同解禁，不過仍引發部分大陸網友不滿，讓主辦單位急著喊「一家人」，對此，田馥甄首度公開露面回應了。

談到即將在音樂節開唱心情，田馥甄表示很期待演出，剛好最近頻頻發生天災地震，大家平安就是最幸福的事，「站在舞台上能唱想唱的歌，可以見到想見的的人都是最幸福的。」並透露最近沒有去爬山了，因為地震的關係會多加注意安全，不會往山區跑，田馥甄在半夜感到地震後，直到天亮都睡不著，「一直睡睡醒醒，可以平安跟大家相聚很珍惜」，林柏宏則是目前正忙拍攝新戲，半夜大地震後，隔天早上拍戲感覺大家都是睡眠不足。

田馥甄（右）、林柏宏26日受邀出席代言活動。（三得利微醉提供）

好姊妹Selina近日開心分享當媽時光，也積極向身邊正值生育年齡女性催生，田馥甄感動說，看到Selina當母親的那種滿足感，是其他愛無法取代，鬆口說未來有機會不排斥當媽， 「如果有機會是會想試試看（當媽），但也不是想要就可以的。」