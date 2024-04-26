集結新生代實力派演員宋柏緯、夏騰宏、初孟軒、王渝屏，2024必看青春情懷，融合BL愛戀與穿越元素的電影《環南時候》，將於5月31日穿越全台大銀幕，帶觀眾重返1991。為讓影迷收藏「環南四少」宋柏緯、初孟軒、夏騰宏、王渝屏的絕美角色海報，片商今日推出「《環南時候》我愛你套票組」，內含兩張電影票及四張角色珍藏卡，粉絲亦可憑套票組參加5月19日一日店長粉絲見面會活動，李鼎導演將帶領環南二少宋柏緯、初孟軒現身艋舺，並特別選在電影拍攝的場景當中與影迷面對面互動及簽名，現場也將發送電影中宋柏緯與初孟軒定情的同款古早味冬瓜茶，寵愛環南粉。

宋柏緯、初孟軒兩位男神在《環南時候》中，原本與王渝屏曖昧的兩男一女三人行，卻因為夏騰宏的介入，加速三人感情變化，反倒促使劇中自己的爸爸宋柏緯與初孟軒成為1991年代下「東窗事發」的純愛戀人。自去年高雄電影節「耽美主義」開幕片公開劇照及宣傳影片後，宋柏緯與初孟軒兩人的CP火花立刻受到廣大粉絲喜愛與討論，不但放映當時有日、韓、香港影迷來台觀影之外，上週連位在南美洲的「巴西」都有影迷在社群媒體上，用葡萄牙語深度介紹這對CP的一切以及即將登上大銀幕的喜訊。

李鼎導演表示：「宋柏緯與初孟軒這段戀情，是我們過去三年在「環南市場」田調中發生在宮廟的真人實事，在90年代那個BL戀情不能太過張揚、甚至什麼都不懂的氛圍下，更不用說自己還是位『神明代言人』，當時的BL戀人只能偷偷相愛著，電影中第一個含蓄肢體碰觸卻親密到爆表的表現，就是初孟軒搶過宋柏緯手中喝一半的冬瓜茶，然後當著夏騰宏跟眾人的面，把宋柏緯喝剩的冬瓜茶一口吸乾，像是跟所有人宣示自己的主權，不但充滿男性霸氣，也撩得觀眾心癢癢，帶給觀眾無比的想像空間。」

當《環南時候》確認宋柏緯飾演夏騰宏的爸爸，導演李鼎反倒非常尊重宋柏緯對於搭檔CP的人選，於是徵詢宋柏緯的意見，宋柏緯想起在拍攝《天橋上的魔術師》時，就對初孟軒當時努力詮釋鋼管舞的表演印象深刻，便提議導演跟初孟軒見面。初孟軒得知被欽點搭檔時，相當害羞與不可思議，因為他說宋柏緯在片場都很少與人說話，是個非常神秘、安靜、常一個人在角落掛著耳機聽音樂的人，唯一只有一次他協助宋柏緯一些迅速燃脂的健身經驗，卻沒想到宋柏緯真的有把他放在心上。

導演更驚訝原來兩人根本甚少交集，唯一的默契是來自彼此對彼此的私下觀察，擔心在排練這些含蓄又要濃情蜜意的肢體動作時，兩人會不會含蓄到讓觀眾無法意會？沒想到第一次排練後，初孟軒就發現宋柏緯眼神太會放電，對他來說簡直就是行走的發電機，個性老實遇到喜歡的事情卻又害羞的初孟軒大讚：「宋柏緯就是有一種迷人的魅力，讓你完全不用擔心跟他搭檔時，不會愛上他！因為他的眼神與情感，就是會讓你很自然地進入角色中，並且愛上他。」

宋柏緯也稱讚初孟軒是一個巧克力暖男，由於電影是在去年冬天的寒流時拍攝夏天的戲，初孟軒隨時備好巧克力，補充大家的熱量，夏騰宏更說就算初孟軒幫你拿便當，都會幫你把碗筷準備好的那種大哥哥，「環南四少」的友誼，戲裡戲外都是打成一片。