荔枝是五月當季水果，其多汁又甜的特色，令許多人愛不釋手，特別是它富含豐富的營養素，對身體有許多好處，不過3大禁忌值得注意。

荔枝盛產於五月，台灣常見的品種有玉荷包、黑葉荔枝及艷荔，其中玉荷包可謂荔枝中的精品，甜度可高達20度以上。荔枝富含維生素C、鉀、鎂、膳食纖維及水份，若以同重量的荔枝與蘋果相比，維生素C含量高於蘋果20倍。

此外，每100克的荔枝即含有180毫克的鉀離子，幫助穩定血壓、穩定神經等好處。荔枝中的鎂可以幫助身體放鬆，改善睡眠品質；富含膳食纖維及水份，可以促進腸胃蠕動、幫助消化及排便，進而預防便秘問題。

不過要注意的是，如此可口的荔枝有3大禁忌需要注意！第一，荔枝熱量高，每100克有近70卡的熱量，且含糖量很高，因此吃太多容易上火、血糖血脂上升，建議一天勿超過9顆；第二，請勿空腹食用。未熟透的荔枝含有次甘氨酸A，易引起嚴重的低血糖症，俗稱「荔枝病」，不可輕忽；第三，糖尿病患者避免食用，如上述甜度高，易使血糖快速波動，故需斟酌食用。

味甜、多汁又好入口的荔枝，很容易一顆一顆吃不停，水果雖然有益健康，但也有需要注意的禁忌，因此適量攝取才能將水果的益處發揮到最大值！