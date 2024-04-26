恐怖片《鬼天廈》上映一周票房突破800萬台幣。首度扮女鬼的戴平雅（白癡公主）25日和閨密理科太太一起在IG開直播。理科太太坦言很怕看鬼片，第1次是多年前被騙，人生第2次就是為了白癡公主而包場看《鬼天廈》。被網友發問會不會也想演電影？理科太太笑稱：「我又不會，誰敢找我，找我去演會計阿姨就可以！」

《鬼天廈》拍攝期間，理科太太和另一位好姊妹曾愷玹去探班，白癡公主當天正好經由特效化妝變成超恐怖鬼樣，但理科太太去探班，自己竟然完全沒正眼看她一眼，「我從小到大不敢看鬼片，以前被騙去看一次，妮可基嫚演的。妳的電影是我看的第2部鬼片，我看了很可怕，只要一發現聲音準備要嚇人，我眼睛就閉起來，所以根本沒看清楚妳的臉。」

2人直播時，曾愷玹上線留言，大讚白癡公主「真的是很敬業的演員」。理科太太也正面評價，但又不想過度吹捧，含蓄說：「妳演得還不錯耶。」許多網友好奇白癡公主被SM暴力虐待的戲看來驚悚，令人心疼。白癡公主反問理科太太心疼嗎？

沒想到理科太太並沒有心疼：「我跟妳太熟了，心想說真的打嗎？妳在拍門求救的戲，我又在想說，第幾號的門會開呢？我是不是沒有同情心，怎麼辦？」白癡公主說飾演性工作者被虐待的戲很多，「比想像中被打得更多，還有的已經剪掉」，尤其一幕被丟出去摔下床超逼真，她說不是替身，而且因「飛過頭」撞傷。

理科太太自嘲：「如果我被丟可能丟不出去。應該不會有人要找我去演性工作者，要也是找我去當會計。」白癡公主說很常被問幹嘛去演戲？難道網紅有投資？她說純粹因為難得接到有別過往的表演機會，決定挑戰。但電影上映，她自己也不敢看自己，「一看到自己超尷尬的，尷尬會破皮，所以我都遮眼睛。」

白癡公主和理科太太解釋雙方為何變好友，最初因為阿滴找她們拍片才初次見面。理科當下覺得她打扮很奇怪；白癡公主則說後來有邀理科拍片，拍完給她檢查初剪帶，初次訊息竟被冷回：「欸妳這邊有錯字喔。」