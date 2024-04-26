今（26）日是世界智慧財產權日，美國在台協會、美國電影協會及新北市政府文化局在府中15紀錄片放映院合辦電影特映會，美國在台協會文化新聞組組長王競時、美國電影協會亞太區資深副總裁紐堡倫、經濟部智慧財產局副局長張玉英、新北市文化局副局長于玟等人出席，共同宣導智財權、創意及創作權益的重要性。

活動單位表示，今年活動主題定為「2030永續發展」，強調環境保護與人類生活的連結，今天放映的電影《魔鬼剋星：冰天凍地》，是該系列電影的第5部，正好呼應了環保與永續經營的理念，期能凸顯智慧財產權在促進創新和創意的重要作用。

新北市文化局免費提供活動場地，于玟表示，影視作品是文化傳承與交流的重要方式，府中15近年著重與各種影音IP合作，透過測展活動邀請全世界的原創作品參展，提供優秀藝術創作者發表作品的舞台。

王競時特地用國語致詞，他說，因人們的創新精神，形塑了今日的世界，而我們也藉由尊重智慧財產權，來維護這些努力並營造一個有利於進步的環境，美國和台灣的民主社會，正是因保護智慧財產權，才能促進社會公平競爭，打造充滿創新和創意精神的文化，並孕育生機蓬勃的經濟體系和充滿活力的創意經濟市場。