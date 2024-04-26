虛擬網紅代言人小藍。(台體提供)

「經典再現、活力無限」是今年全大運的精神標語，承辦學校國立臺灣體育運動大學邀請全國大專校院選手教練到臺中作客，一同感受滿滿活力、體會經典。

全大運將於5月4日在臺灣體大田徑場開幕，將舉行21種競賽，第一項手球賽事已經完成，臺灣體大手球賽事穿金戴銀，以強大實力拿下男子組金牌、女子組銀牌。擁有創校63年歷史、第6度承辦全大運的經驗，臺灣體大校長許光麃表示，除了展現體育專業大學的競技實力之外，讓競技場上穿金戴銀的經典畫面重現，也要融合大專青年的青春活力，洋溢在運動場上。

校長許光麃表示，臺體大在去年全大運拿下78金58銀71銅全國第一的成績，今年將朝衛冕的目標邁進。除此之外，也由學校師生結合當今最火紅的AI科技設計出全大運首創的虛擬網紅代言人小藍，一同為全國參賽選手加油打氣。

負責虛擬網紅設計的臺體運傳系教師郝光中表示，從去年寒假就開始構思「小藍」的設計，接著組成學生團隊從建模開始，一步步到今年3月才完成人物的設計，參與設計的同學們都很高興自己的作品可以在全大運跟大家見面。

此外，臺體大也運用多媒體動畫科技，為本屆所有競賽項目的標誌設計專屬動畫，並且搭配由劉修竹同學自行創作的加油主題曲「為我喝采」，這些專為大學生設計的附屬創作，也是本屆比賽亮點。

全大運吉祥物-捷駱。(台體提供)

而本屆全大運吉祥物-捷駱 (動作敏捷的駱駝)，發想來自承辦學校臺體大致力提倡的「駱駝精神」，期望把「術德兼修、堅強勤奮」的美德透過全大運宣揚出去，希望每位參賽選手都能秉持永不放棄之精神，前往目標踏實邁進。

教育部次長林騰蛟表示，全大運是國內學生運動最高層級的賽事，也會有不少深具潛力的大學選手出賽，他們都是國家未來在國際大賽倚重的精英，期待今年全大運他們都有精彩的表現。

本屆賽事聖火於15日在臺中公園湖心亭點燃，接連三天完成北中南共九所大專院校的傳遞，在5月4日開幕典禮前，將陸續展開手球、擊劍、網球、角力、射箭、柔道、羽球、跆拳道品勢、韻律體操等比賽。所有賽事將於5月8日結束，隨即舉行閉幕典禮。