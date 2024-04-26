受到鋒面影響，全台各地易有短暫強降雨出現，屏東縣長周春米26日前往東港鎮巡視成功抽水站及相關防洪設施，確認防災整備與大型抽水機運轉正常，除請東港鎮長黃禎祥隨時監控掌握水情外，並要求縣府團隊上緊發條，嚴陣以待。

周春米強調，根據氣象團隊分析，屏縣預計在26日午後、27日晚上至28日清晨有大雨或豪雨發生，而屏北、屏南及沿海低窪等易淹水區域，縣府各單位提前做好防汛整備，也請各鄉鎮公所落實防汛作業，共同守護鄉親安全。

周春米指出，屏東近年來積極改善排水設施，積淹水狀況已有顯著減少，不過面對極端氣候挑戰仍不可掉以輕心，縣府團隊將持續關注鋒面變化並隨時修正模式狀況，若災害發生或有發生之虞時，將立即開設災害應變中心。

周春米呼籲沿海低窪地區及山區民眾，周末天氣不穩定，各地可能發生雷擊、強降雨和強陣風，民眾須留意積淹水及土石崩落，另大雨中能見度不佳，行車時務必安全第一。

屏東縣政府水利處指出，因應本次豪雨預報，屏縣轄管抽水站、水閘門與移動式抽水機皆已完成整備作業，發包各區域排水清淤作業、維持水門及抽水站機組正常運作及確保各座滯洪池維持滯洪容量等防汛整備，防汛搶險搶修開口契約廠商隨時待命，辦理搶險搶修作業。

水利處表示，東港成功抽水站配置電動閘門、防潮閘門各2扇，豎軸式抽水機3台，抽水站設置90公分警戒抽水設定，抽水量每秒可達9頓；抽水站平時水門開啟，藉水位漲退潮以淨化鎮內排水，當東港溪水位達到警戒時即關閉水門，避免鎮內積水，閘門及抽水站相輔相成，改善易淹水地區水患。