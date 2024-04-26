亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）、嘉義縣亞洲無人機創新園區廠商協進會（亞創廠協會）與工研院三方，25日在美國共同簽署合作框架協議書，透過工研院助攻，攜手台美合作，打造去中化的無人機供應鏈，拓展國際市場。

尤其，工研院是矽谷凝聚產官學研創新生態系的最佳學習標的，亦是台灣無人機產業進軍美國發展的最佳選擇。

上述合作框架協議簽署，由亞創中心主任江振瑋、亞創廠協會理事長羅正方，與工研院產科國際所國際長王明哲，代表簽署合作框架協議書。

包括嘉義縣長翁章梁、舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌，以及兩位特別線上參與的工研院材化所所長兼南部產業創新策略辦公室主任李宗銘、工研院產科國際所所長林昭憲，共同見證下，由亞創中心主任江振瑋、亞創廠協會理事長羅正方，與工研院產科國際所國際長王明哲，25日共同簽署合作框架協議書。

出席見證的翁章梁指出，無人機要走向國際，有兩個面向，需要特別加強，第一在供應鏈部分，如何互相合作，美國將扮演非常重要角色，包括在技術上的領先性；另一方面，在貿易上如何進軍美國市場，拓展無人機的應用，推動台美連結。

翁章梁指出，他期待透過工研院擔任美國的窗口，將台灣產業與美國接軌，拓展國際市場，北美洲的夥伴，可善用工研院的多元研發能力、自有技術能力，及台灣龐大且優質的產業群供應網路，加速價值創造。

王明哲說，雙方在簽約儀式後，有相當多的合作樣態，能快速展開，包括美國來自學界、產業界、新創公司技術、產業鏈結，透過工研院與產業界合作多年的網絡，可將台美雙方從技術面、供應鏈、資金及商業拓廣面，各方面快速連結，這是未來工研院非常樂意協助推動的工作。

為推動嘉義產業發展成為高科技生態系統，嘉義縣政府近年來積極投入前瞻性未來產業，無人機領域更是發展的重點；亞創中心是台灣推動無人機產業的先導基地，2022年8月13日由總統蔡英文親自主持揭牌啟用，已有許多國內外廠商加入，亞創中心啟用後，已成為所有國內、外無人機業者集中採購中心。

台灣擁有發達的資通訊產業，能供應無人機需要的飛行控制晶片、微處理晶片，及影像處理晶片等。美國的技術優勢與台灣在中小型無人機製造方面的優勢相結合，將有望在更多方面提升台灣的國防自主性和國防能力，並建立產業生態系統，促進雙方建立更緊密、更深入的關係。