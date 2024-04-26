信任是愛情的基石，一旦根基動搖便無法再維繫情感的連結，《搜狐網》運勢專欄點名3生肖，談戀愛拿得起也放得下，不管愛得多深，一旦決定分手就會變得六親不認，態度相當決絕。

▍生肖豬

生肖豬重情重義，面對愛情總是竭盡所能地付出所有，滿足另一半的需求，但即便他們再怎麼堅強，內心其實很脆弱，禁不起對方一次又一次的傷害，一旦死心提出分手後就會變得六親不認，不講任何情義，再好的感情都只是浮雲。

▍生肖羊

生肖羊個性務實理性，但是陷入愛情後就像變了一個人，會不由自主地付出所有，甚至為了對方，放低自己的姿態。不過即便生肖羊用情至深，面對愛情的不公，他們也不會無止盡退讓，一旦分手就會立刻止損，從此消失在對方的世界裡，打死不吃回頭草。

▍生肖猴

生肖猴面對感情很清醒，不會把親情和愛情混為一談。和另一半在一起時，他們會流露出深愛對方的一面，也會細心照顧對方的需求，不過一旦雙方感情發生變化，他們就不再釋出熱情，絲毫不留情面。

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