為整合高雄市府各局處長者運動資源與服務，高雄市衛生局副局長王小星偕同社會局老人福利科科長方麗珍、運動發展局運動產業科股長楊富閔，以及高雄市政府老人福利促進小組委員，26日至衛生局與運發局合作設置的「左營銀髮健身俱樂部」參訪，就運動環境、師資及設施以銀髮族觀點進行訪查。
左營運動中心位於國家體育場尾翼，館內擁有健身房、親水池、電競自行車、數位射箭教室、樂齡教室等，另外，為服務長者特別設置銀髮族專屬之「銀髮健身俱樂部」，讓長輩自由選擇各類運動器材，營造多元選擇，讓銀髮健身一點都不麻煩。運動中心還提供樂齡課程及多元動靜態課程，只要前往一個運動據點，即可選擇各類運動項目如環狀機台練肌力、有氧教室等等，享受不一樣運動帶來的感受。
台灣人口老化現象已是不可逆的趨勢，高雄市老年人口比例達19.34%，接近「超高齡社會」，平均餘命持續增加，但不健康需被照顧年數卻長達7.6年；因應高雄市已進入高齡社會，高雄市政府除了持續布建長照資源外，進入長照之前的預防及延緩失能相關規劃也同時並重，期能協助長者延長健康壽命，維持自主生活能力，延緩老化。
高雄市目前共有16處銀髮健身俱樂部，是讓長輩規律運動的好所在，除了可以在健身房運動之外，也能結交一起運動的好夥伴，增加情誼更增健康，也能藉由同儕的力量，鼓勵長輩們能走出家門，訓練肌力，提升長輩們的身體功能。想了解銀髮健身俱樂部課程資訊，可上網至「高雄市政府衛生局─社區資源整合平台」查詢。
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