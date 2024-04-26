為整合高雄市府各局處長者運動資源與服務，高雄市衛生局副局長王小星偕同社會局老人福利科科長方麗珍、運動發展局運動產業科股長楊富閔，以及高雄市政府老人福利促進小組委員，26日至衛生局與運發局合作設置的「左營銀髮健身俱樂部」參訪，就運動環境、師資及設施以銀髮族觀點進行訪查。

衛生局副局長王小星率社會局及運發局，陪同老人福利促進小組委員會委員參訪銀髮健身俱樂部及運動健身設施（圖片來源：高雄市衛生局提供）

左營運動中心位於國家體育場尾翼，館內擁有健身房、親水池、電競自行車、數位射箭教室、樂齡教室等，另外，為服務長者特別設置銀髮族專屬之「銀髮健身俱樂部」，讓長輩自由選擇各類運動器材，營造多元選擇，讓銀髮健身一點都不麻煩。運動中心還提供樂齡課程及多元動靜態課程，只要前往一個運動據點，即可選擇各類運動項目如環狀機台練肌力、有氧教室等等，享受不一樣運動帶來的感受。

左營運動中心盧館長報告各項長者健身服務（圖片來源：高雄市衛生局提供）

台灣人口老化現象已是不可逆的趨勢，高雄市老年人口比例達19.34%，接近「超高齡社會」，平均餘命持續增加，但不健康需被照顧年數卻長達7.6年；因應高雄市已進入高齡社會，高雄市政府除了持續布建長照資源外，進入長照之前的預防及延緩失能相關規劃也同時並重，期能協助長者延長健康壽命，維持自主生活能力，延緩老化。

老人福利促進小組委員體驗銀髮健身俱樂部機台（圖片來源：高雄市衛生局提供）

高雄市目前共有16處銀髮健身俱樂部，是讓長輩規律運動的好所在，除了可以在健身房運動之外，也能結交一起運動的好夥伴，增加情誼更增健康，也能藉由同儕的力量，鼓勵長輩們能走出家門，訓練肌力，提升長輩們的身體功能。想了解銀髮健身俱樂部課程資訊，可上網至「高雄市政府衛生局─社區資源整合平台」查詢。