桃園機場捷運去年在運量、營收、服務及智慧鐵道科技的發展上都創下更勝以往的亮眼成績，為感謝同仁的付出與貢獻，桃捷公司特別在勞動節前夕評選出12位在過去1年表現優異的模範員工，今舉行模範員工頒獎典禮，由桃園市長張善政親自頒發獎座、獎狀和1萬元獎金，表彰同仁卓越表現與辛勞，同時也邀請模範員工的眷屬到場共享榮耀與喜悅。

桃捷公司總經理莊英震表示，能獲選模範員工如同獲得市長獎一樣，是件不容易的事，另今天也有很多模範員工的眷屬們來到現場，公司也特別安排了導覽行程，歡迎大家盡情參觀同仁工作的環境。

桃捷公司董事長沈志藏說，謝謝所有模範員工這1年來的奉獻，讓桃捷公司自去年到今年的營運績效大放異彩，12位模範員工都是百裡挑一，希望他們能夠樹立典範，帶領所有同仁讓桃捷更加茁壯，就如同今年的典禮主軸「眾志成城、閃耀桃捷」。

桃園市長張善政表示，桃捷公司是一間具有創業精神的公司，所有同仁齊心協力在各自工作崗位上努力打拼，未來桃捷還有許多任務與挑戰，包含TPASS上線及出入境人潮回流後，搭乘需求持續攀升，至今年3月平均日運量已逾11萬人次；桃捷綠線將在2026年分階段通車，未來桃園捷運路網將逐漸完整，列車班次會有更大變動等，因此去年大幅調薪，照顧同仁，希望慢慢趕上同業的薪資水準，讓大家能夠安心在桃捷打拼，共同克服這些挑戰。

張善政也稱讚桃捷「即時回應、主動積極」的精神，去年因應搭車人潮快速成長，桃捷公司主動觀察需求，及時增開加班列車；0403地震後，更是在當天晚上就完成鋼梁位移軌道檢修，讓營運安全無虞。張善政也堅信，桃捷公司有許多如此優秀的員工，未來發展一定不可限量。

桃捷公司113年模範員工，分別為運務規劃及管理組助理工程師丘富華，推動營運模式優化、順利完成A22初履勘任務，表現優異；站務中心站長紀君亭，多次預防旅客受傷事件、帶領團隊研析票卡無法順利感應之情形並提出解決方案；行控中心副工程師劉牧阡，主辦新舊系統研析與疑義釐清、PIDS介面呈現設計與優化。

車務中心工程員張亞雯，支援颱風期駕駛勤務，敏銳發覺並即時回報異常狀況，有效降低營運風險；票務中心工程員李宗祐，辦理TPASS定期票事宜使順利上線、釐清影響營收之異常原因並修正清分款項，確保營收權益；車輛廠領班林烜正，故障件修復迅速確實，並能針對可能故障組件提前檢修，提升修復效率。

軌土廠股長許家銘，主辦A9a岔心更換工作，減少營運風險，建置軌道震動監測系統，確保營運安全；電機廠領班張振豪，協助A22月台門控制板軟體更新，提升設備妥善率；帶領團隊執行全線月台門鏽蝕汰換，提升維修專業形象；車輛廠技術員黃皓霆，主辦故障檢修、物料採購、預算編列及演練規劃等，皆能圓滿完成工作。

電子廠工程員郭欣靈，辦理自有預算採購並能如期如質完成；協助各項工單申請，確保作業順利進行；企劃處工程員饒振宏，完成A7販賣店暨商業空間租賃案，為公司挹注約1736萬元收入，以「包底抽成」創新方式辦理A18招商案，有效提升公司收入；總務處副管理師李婕妤，主辦公文業務、紀念品發想與採購、職福會特約商店簽訂近90間，盡職盡責。

桃捷表示，去年擺脫了疫情期間運量銳減、財務虧損的低谷，迎來總運量突破1.5億人次、財務轉虧為盈的翻轉，並成功完成智慧鐵道系統建置，在維修及旅客服務智慧化上躍進了一大步，以及A22老街溪站如期如質通車，使桃園捷運路網更臻成熟，這些豐碩的成就，最大的幕後功臣就是全體員工，期許未來繼續攜手向前，再創非凡佳績。