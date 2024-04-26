開設TouTube頻道教唱歌的網紅「嘎老師」遭邱姓女子在臉書留言「痛打肥婆」，邱女被依公然侮辱罪判罰金3000元確定，邱女等13人聲請釋憲，憲法法庭對《公然侮辱罪》合憲性解釋，但邱女等5人有罪確定判決違憲、廢棄發回，張大春等8人屬於憲法訴訟實施前聲請案，可向檢察總長聲請非常上訴。

憲法法庭26日認為公然侮辱行為如按個案之表意脈絡，對於他人之社會名譽或名譽人格造成逾越一般人可合理忍受之損害，且經權衡非有益於公共事務思辯等而不具正面價值，於此範圍內處罰「合憲」。