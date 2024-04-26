蔡力行表示，AI對聯發科在雲端運算和邊緣運算都帶來巨大的商機，重要的設計導入(design-wins)和新項目都進展順利，有望自2025年下半年開始貢獻營收。

在雲端運算部分，蔡力行表示，雲端服務供應商為了進一步強化AI運算，對AI加速器的需求不斷增加。聯發科在運算技術方面的優勢，加上領先的112G及224G SerDes IP，對於贏得AI加速器業務至關重要。此外，聯發科技擁有整合複雜IC、先進製程及先進封裝等能力，加以靈活的ASIC業務模式，有助於掌握未來機會。在邊緣運算部分，除了領先的APU解決方案，聯發科NeuroPilot平台提供完整軟體工具以支持所有熱門的AI模型，包括Meta最新的Llama 3、Google的Gemini Nano、不同的Stable Diffusion模型，以及所有大陸熱門的生成式AI模型。

除此之外，蔡力行談到，智慧型手機被視為實現生成式AI功能，聯發科的天璣系列晶片，加上不斷成長的生成式AI生態系統，包括NeuroPilot平台，能為智慧型手機提供更豐富的AI功能。在AI功能表現方面，全球排名前三的智慧型手機皆是採用天璣9300晶片。第二季將有更多搭載天璣9300及8300系列的智慧型手機上市。下一代旗艦級晶片天璣9400獲得客戶相當正面的反饋，預計在今年下半年推出。