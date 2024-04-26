周五泛歐Stoxx 600指數早盤升2.79點或0.54%，為505.17點。該基準指數有望實現1.2%的周漲幅，並結束此前連續三周的下跌。

美國科技巨頭微軟和Alphabet公佈的樂觀季度財報，令投資人感到欣慰，並推動歐洲科技股的大部分漲幅。

德國重工業公司蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)大漲8.8%，漲幅居冠歐股；稍早該公司表示，將把鋼鐵部門20%的股份出售給捷克億萬富翁Daniel Kretinsky控制的能源控股公司。

Amundi大漲7%；稍早該歐洲最大的基金管理公司公佈第一季樂觀的資金流入情況，主要原因是它在亞洲合資企業表現，以及對避險型產品的持續偏好，支撐了管理資產的增長。

空中巴士(Airbus)由於僱用了更多員工為需求增長做準備，導致該公司第一季營業利益和現金流低於預期，抵消了市場的樂觀情緒，隨後該飛機製造商股價大跌2.6%，表現在法國股市中墊底。