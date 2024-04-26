基隆近日有一位李姓女子帶6歲兒子到衛福部基隆醫院看診，沒想到兒子藥單上的過敏史竟標註「媽媽是婊子！」，讓她相當納悶貼上社群，事件爆發後，部基與基隆市衛生局均深入追查。部基26日公布內部調查結果，該案為院內藥劑師工作壓力與心情不佳所為；院方表示，該名涉案人員已經請辭，對李女造成困擾，醫院已3次致電表達歉意。

基隆市衛生局今日表示，衛生局昨日至醫院了解，要求查明有無人為疏失，若有違反醫療法規或醫學倫理將依相關流程處辦，並發文要求2周內回覆調查結果。

部基今日說明調查結果，指第一時間就成立調查小組並主動通報衛生福利部及基隆市衛生局。經約談相關人員後，確定為人員疏失，今天召開考績委員會針對涉案人員進行懲處，因造成病人家屬困擾、社會觀感不佳，損及醫院形象，經考績委員決議予以一次記二大過。

據了解，這名涉案人並非醫護，而是有權限的一名藥劑師，只是一時情緒抒發，並無針對性，非針對看病的小孩及其媽媽。該藥劑師經約談後坦承，表明除深刻反省，向病人、病人家屬表達歉意，亦主動向單位主管提出書面辭呈，相關程序正辦理中。

部基表示，虛心接受指正，已就疏失部份進行內部檢討，並有相關策進作為。第一時間致電當事人給予關懷及表達歉意，並保證戮力追查事件原委。於調查結果出爐後，再次致電當事人說明原委及致歉，盼能取得諒解。針對此事件，醫院會深刻檢討及再次致歉。

李姓女子近日帶兒子領藥，竟然在藥單的過敏史欄看到「媽媽是婊子！」的字樣，覺得傻眼上傳社團引起熱議。李女表示，請當事者情緒緩解後再來道歉，她也沒有要提告或是賠償，只是要一句道歉。