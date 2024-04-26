中華開發金控啟動高階人事布局，今（26）日董事會通過董事長由王銘陽接任並由楊文鈞接任總經理一職。開發金控同時確立子公司董事長、總經理人選，凱基人壽董事長由王銘陽兼任，凱基人壽總經理一職則由郭瑜玲擔任，凱基銀行董事長由楊文鈞擔任，嶄新團隊正式上任，將帶領開發金控邁向新里程碑。

開發金控指出，新經營團隊在王銘陽董事長及楊文鈞總經理帶領下，將充分運用集團資源，發揮業務綜效，促使凱基銀行資產及通路的增長；建構凱基人壽業務及投資獲利成長動能，以因應市場環境變遷；強化凱基證券財富管理及海外業務的發展；深化開發資本與台灣高科技企業的合作，以及發展適合台灣財富管理市場的私募產品；健全金控整體財務表現，並保持一貫穩健的股利政策。

王銘陽與郭瑜玲在保險業資歷深厚，隨著保險業即將接軌IFRS17和ICS，凱基人壽同時延攬容覺生、林紹華擔任執行副總經理一職，容覺生曾擔任麥肯錫公司(香港)董事及香港區總經理，期間曾協助凱基人壽推動業務通路及數位轉型成績斐然，在保險產業具有豐富經驗；林紹華曾任開發金控與凱基銀行財務長，熟稔財務管理事務，集團內歷練完整，未來將在業務通路組織動能及財務管理等領域，協助凱基人壽順利接軌，發揮綜效。

開發金控總經理暨凱基銀行董事長楊文鈞擁有豐沛的金融管理、投資及併購經驗，過去在開發金控任職期間，成功將開發工銀轉型為區域型資產管理業者，更透過併購拓展開發金控在商業銀行及證券業務版圖。未來將善用金控集團優勢，於個人金融、法人金融及金融市場三大支柱均衡發展，穩健擴大各項業務規模。

開發金控前總經理龐德明在任內，大力推動公司轉型，引進諸多國外先進制度提升員工認同度及客戶淨推薦排名(NPS)，成績有目共睹，未來將繼續擔任金控董事一職。此外，開發資本於年初聘任周之揚先生為副董事長，周之揚曾擔任高盛董事總經理、亞洲投資主管及全球合夥人，在國際金融領域擁有逾25年經驗，為美國工業、高科技和製造業交易提供併購諮詢服務。

開發金控表示，藉由高階人事新布局，開發金控嶄新的經營團隊將引領集團開拓創新格局，成就亞洲領先金融機構。