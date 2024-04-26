2010年啟用的「和發產業園區」，目前的總進駐廠商共有95家，已營運的則有81家，員工數多達6,000人，有別於傳統工業區的高污染印象，和發產業園區以綠色、智慧、永續為願景，因此，26日在高雄經發局長廖泰翔的見證下，和發產業園區與一卡通公司、萊爾富便利商店搶先合作，共同宣示推動「智慧園區綠色永續」計畫，透過一卡通支付服務數據基礎，協助園區廠商落實企業永續經營，達成綠色永續目標。

高雄經發局長廖泰翔26日表示，企業落實ESG永續發展責無旁貸，和發產業園區是高雄產業轉型的模範，期望由和發產業園區帶頭，推動智慧園區發展綠色永續計畫，協助企業增加達成淨零轉型目標的動能。希望從高雄市各個產業園區出發，以大帶小、一步步推動高雄智慧城市的永續發展。

和發產業園區廠商協進會理事長簡天保表示，和發產業園區的成立是以「綠色、智慧、永續」為願景，在我國2050淨零轉型的目標下，希望引見媒合一卡通公司的ESG相關服務，協助和發產業園區廠商，發行一卡通企業識別證，結合廠內差勤及門禁系統，並鼓勵員工搭乘綠色運具，響應減碳生活，更可以透過數據計算減碳成果，以實際行動推動ESG綠色永續發展。

一卡通公司總經理鄭鎧尹表示，行為改變，是達到淨零的重要關鍵，一卡通公司的「ESG 差勤卡減碳方案」，從改變員工的通勤方式開始，員工識別證結合一卡通，計算每月減碳成果，協助企業以交通數據賦能實踐 ESG 永續能力。

iPASS一卡通成立十週年，儲值卡累積發卡數達4,500萬張，iPASS MONEY用戶數逾630萬，使用場域遍及全台達52萬個據點，生活繳費超過3,800 項，當月轉帳金額近百億，是唯一具有完整橫跨全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳四大場景的支付工具。

一卡通表示，運用數據賦能開發的永續創新方案，去年就率先推出「ESG 差勤卡減碳方案」，目前已與東南水泥、中鋼及小港醫院等多家企業合作，今年再推出的「一卡通綠點」交通運具累點服務，期望整合豐富的支付數據資源，發展綠色金融服務，協助民眾、企業及政府在各生態圈推動永續發展，以具體行動善盡企業社會責任以及帶動社會永續力。