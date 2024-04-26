立法院經濟委員會今召開黨團協商，討論4月電價調漲相關事宜，民眾黨團質疑，蔡政府執政7年多來錯誤能源政策由人民埋單，要求經濟部提出針對整體能源政策、電價費率等相關報告。經濟部次長、台電代理董事長曾文生坦言，近年電力相關投資多，願意逐一報告做不好一定改正。另外針對台南光電弊案，他也承諾會立即啟動調查程序。

民眾黨團發起會議理由指出，經濟部宣布4月起工商民生用電將全面漲價，以阻止台電擴大虧損，然而蔡政府執政7年來，電價已調漲3次，漲幅逼近23％。4月電價即將再漲11％，將造成百物齊漲、衝擊百工百業。批評漲電價理由實為人民為錯誤能源政策埋單，一手漲電價轉手再向民間電廠高額購入綠電，導致台電財務黑洞持續擴大。

因此，民眾黨爰建請院會作成決議，要求經濟部針對台灣整體能源政策、電價費率結構及台電相關各項支出及撙節措施，向經濟委員會提出全面檢討報告，且經本院經濟委員會審議通過前，電價全面緩漲。」

對此，經濟部次長、台電代理董事長曾文生指出，台電過去預算審查多集中在包含燃煤預算及預算執行率等間點議題，導致各種燃料結構價格等沒機會說清楚，承諾若立法院對台電運轉成本方面有疑慮，他也認為應把這些細節事項說清楚。

曾文生說明，台電內包含燃煤採購方式有時以由多個合約組成的長約或現貨方式，而台電採購是採取平準原則，即上漲時不要一次上漲太多，下跌時也較外界慢，並指出外國包含日本與澳洲都是採取這種方式，也願意把成本攤開來公之於眾，包含台電是用哪種方法執行及整體能源結構狀況等。

另外，也因為近年電力相關投資多，包含電網更新、新增電源、舊電廠除役，折舊支出等，都願意逐一報告，做不好一定改正。他提到，目前正面對調漲過程，現在策略是把波動時間拉長一點，然而何時反應電價才是好方法等問題需要討論。另外關於浮動電價是否是好方法也需要大家討論。

立委黃國昌指出，認同台電在計價時不管是公式或是參數基礎資料等，不管從經濟部還是台電觀點，把完整資料送給各黨團會是理性討論基礎，而在整體電力政策討論過程，反映到最後用戶端當然是關注電價漲不漲，但他們關心的不只電費計價方式，還包含一開始能源政策、發電配比，以及進行當中目前為止所出現讓大眾無法接受的事情等。

黃國昌提到今日力暘科技勾結經濟部能源署、台南市政府經發小二甲禁令違法解套案指出，他對於經濟部能源局光電組長林文信被起訴、被具體指責感到震驚，也譴責能源局官員配合不肖業者透過違法方式以偽造文件迴避小二甲禁令，詢問經濟部下一步是否會撤銷當時所發許可文件？

曾文生表示，關於這幾個案子的行政流程部分，能源署甚至經濟部應該去了解，調查程序上哪些不合規定，會立即起動程序，第2，來就該清楚交代，到底起訴內容牽涉環節，在行政分工上經濟部主管內容為何？有誰參與？會盡量先釐清。