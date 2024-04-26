中國國家主席習近平26日下午在北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯。習近平表示，中美應求同存異而非惡性競爭，不該說一套、做一套；希望美方能積極正面看待中國的發展，中美關係才會真正穩下來、向前走。

習近平說，今年是中美建交45周年。45年的中美關係歷經風風雨雨，給了我們不少重要啟示：兩國應該做夥伴，而不是當對手；應該彼此成就，而不是互相傷害；應該求同存異，而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套。我提出相互尊重、和平共處、合作共贏3條大原則，既是過去經驗的總結，也是走向未來的指引。

習近平稱，當前，世界百年變局正在深刻演進，國際形勢更是變亂交織。中美雙方加強對話、管控分歧、推進合作，不僅是兩國人民的普遍願望，也是國際社會的共同期待。我多次說過，地球足夠大，容得下中美兩國共同發展、各自繁榮。中方樂見一個自信開放、繁榮發展的美國。希望美方也能積極正面看待中國的發展。這個根本問題解決了，「第一顆紐扣」扣好了，中美關係才會真正穩下來、好起來、向前走。

習近平強調，去年，我與拜登總統在舊金山會晤，開啟了面向未來的舊金山願景。過去幾個月，雙方團隊落實兩國元首共識，在各領域保持溝通，取得一些積極進展，但還有不少需要解決的問題，還有進一步努力的空間。國務卿先生這次來訪，是我與拜登總統幾周前通話時定下來的，希望你不虛此行。