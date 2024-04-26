面對近年刑案暴增，檢察官工作負擔日益加重，法務部為減輕檢察官工作負擔，25日首度 開會。會中各檢察機關代表針對檢察人力、業務管考、書類簡化、利用科技輔助偵查及相關修法建議，提出意見，法務部強調，將納為積極推動之重點工作，未來亦將持續召開會議並滾動式檢討相關成效。

法務部表示，目前法務部合理化檢察官工作負擔的五大具體作為，包括一、研修檢察機關辦案期限及防止稽延實施要點，適度放寬辦案期限管考，二、精進書類簡化，三、推動「幫助詐欺被告全國總歸戶計畫」，落實移退移歸機制，減少詐欺案量，四、導入科技偵查犯罪，提升偵查效能，五、持續爭取檢察機關人力，並推動檢察官助理法制化

法務部說，鑑於各地檢署新收案件持續增長，已造成基層檢察官案件負荷超載，為避免影響辦案品質，並合理化檢察官工作負擔，原有辦案期限規定有檢討修正必要，法務部正研修「檢察機關辦案期限及防止稽延實施要點」。

法務部成立「書類精簡小組」，以「犯罪嫌疑不足之不起訴處分」作為優先對象，頒布適用於所有案件類型不起訴處分書的簡化格式，未來仍針對特定類型犯罪研議定型化例稿之可行性，以減輕製作書類負擔。

法務部推動「幫助詐欺被告全國總歸戶計畫」針對同一被告帳戶、帳號或門號內所有被害人應集中至被告戶籍地司法警察機關統一調查並進行後續移送，後續將持續追蹤檢討。

法務部積極導入科技協助檢察官偵查犯罪，在各地檢署成立「科技偵查指揮中心」；建構「金融資料查調電子化平臺」；創設「科技偵查輔助平臺」(AITP)，整合臺高檢署既有之各類資料庫、蒐證之數位採證資料、金融帳戶及警方移送書、海巡、關務、矯正署及調查局等單位資料。

此外，法務部已向行政院爭取113年額外增加自僱檢察官助理人力150名，獲行政院函復同意，等打詐綱領1.5版修訂後即可擴大進用；另法務部先前已擬具法院組織法修正草案函報行政院會同司法院研商，仍持續向司法院、行政院人事總處、主計總處、朝野立法委員溝通說明，期能充實檢察官輔助人力，強化偵查量能。