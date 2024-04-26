亞洲第一部《病主法》2019年上路，民眾在接受預立醫療諮商後，可自行決定人生的最後一哩路該怎麼走。然而，預立醫療照護的簽署率不到百分之一，原因指向自費諮商價格太高。健保共擬會議25日通過預立醫療諮商的給付，包括65歲以上重大傷病者、輕度失智（CDR 0.5～1分）、醫事司公告難治疾病、居家整合照護計畫服務收治對象4大類對象都可受惠，每人給付3000點，預估一年新增1.8億健保支出。

《病主法》上路後，提供年滿20歲、心智能力健全者預立醫療決定，待發生末期、不可逆轉的昏迷、植物人、極重度失智或其他政府公告疾病等5種臨床狀況，決定是否維生及插管等。民眾可在接受預立醫療照護諮商做出決定。

健保署長石崇良指出，25日共擬會議已通過預立醫療照護諮商的給付，65歲以上且符合特定條件的重大傷病者、輕度失智（CDR 0.5～1分）、醫事司公告難治疾病、居家整合照護計畫服務收治對象4大類對象都可受惠，享有1次的免費諮商，每人給付3000點。

石崇良表示，重大傷病的範圍很廣，包括免疫疾病、透析都屬於重大傷病，但隨著醫療進步，透析的患者已可活得很久。因此，65歲以上重大傷病者，還得符合《安寧緩和醫療條例》中的適應診斷，才能適用免費預立醫療照護諮商。25日的共擬會議通過後，健保署將著手修訂支付標準，並進行預告，預告完後才會發布實施，最快預估6月1日上路。