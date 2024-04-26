法國政府本週三（24日）自礦泉水品牌沛綠雅（Perrier）化驗出了「糞便來源」的細菌，因此被銷毀了200萬瓶礦泉水，作為預防措施，當局已經要求沛綠雅公司停止使用其中一處水井。這還不是個案，鑒於長期監管疏漏，法國議會本月初也成立了專案調查團，專門稽查礦泉水業者的問題。

這口受污染的水源位於法國南部加爾省，而雀巢子公司沛綠雅則宣稱已經銷毀了一大批礦泉水，相當於「數百個棧板」的數量。不過，該公司沒有具體說明污染的情況，但他們保證了目前市面上的礦泉水都很安全，民眾可以放心消費。

這不是雀巢旗下的礦泉水品牌第一次出問題。先前，包含維泰勒（Vittel）、礦翠（Contrex）和Hépar等礦泉水品牌以及沛綠雅都有遭到製程不合規的指控。報告顯示，由於3月中旬莫妮卡風暴帶來的大雨，法國東南部出現了微生物分佈的變化。

這口井位於法國加爾省的韋爾熱茲（Vergèze），自1903年以來一直為沛綠雅 品牌提供水源。目前正在當局的要求下加強監控，雀巢表示，其運作將在適當的時間恢復。

雀巢自1月底以來一直面臨著壓力，因為他們承認對某些品牌使用了違禁製程方法以保持品質，自4月初以來，他們在法國的鑽探活動已經在「當局的控制下」加強了監視。去年，由於一些水井出現問題，位於佛日山脈（Vogese）的一些水井都被勒令暫停取水了。

法國參議院於今年（2024）4月11日啟動了一項議會現場調查團，旨在揭露國家在監管瓶裝水製造商方面的失敗。