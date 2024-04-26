受鋒面加西南風影響，今（26）日中南部出現豪雨，不少氣象專家稍早示警，台灣西半部出現密密麻麻的閃電，尤其南部要提高警覺，網友也在臉書上崩潰喊「這不是春雨，這是颱風了吧！」

「天氣風險 WeatherRisk」上午貼出一張衛星雲圖，指出西南風增強影響，海上的對流仍然有移入陸地的趨勢，外島及西半部持續有陣雨或雷雨機率，這2天務必提防劇烈天氣，並稱「閃電列車又出現了，這種對流系統實在不像春雨。」

「X，這不是春雨，這是颱風了吧！」一名網友在臉書「匿名公社」表示，早上晾在陽台上的衣服全都被大風給刮到地上，風大到把他的盆栽全部都吹翻了，「中午1點，烏雲密佈的像是傍晚6點，下雨像用倒的一樣，誰跟我說這叫春雨？」

氣象專家彭啟明則指出，因為雷雨胞持續移入的關係，南部的民眾務必要提高警覺，「雖帶來豐沛雨量解渴，但離會致災也常是一線之隔」。

中央氣象署15時50分針對南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣等7縣市發布大雨特報，有局部大雨發生的機率，同時也須注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區請慎防坍方、落石及土石流。