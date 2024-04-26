彰化清水溪堤岸經常被民眾亂丟垃圾，甚至有不法業者傾倒大批事業廢棄物，甚至放火燒，意圖「毀屍滅跡」，嚴重污染溪流沿岸生態和環境，引發民怨。（李俊諭提供／葉靜美彰化傳真）

彰化清水溪堤岸經常被民眾亂丟垃圾，甚至有不法業者傾倒事業廢棄物，為此，當地里長許明圖向相關單位反應，卻依然無法有效阻止垃圾亂丟，許明圖氣得在沿岸樹木貼上「請勿在此丟垃圾，除非家有喪事」，卻意外收到成效。

清水溪是舊濁水溪上游之一，位在北斗鎮與田尾鄉交界，近期遭到不少沒有公德心的民眾，利用夜色掩護前往清水溪亂丟垃圾，甚至放火燒，意圖「毀屍滅跡」，還有不法業者前往傾倒事業廢棄物，嚴重污染溪流沿岸生態和環境，引發民怨，當地里民儘管利用晚上前往巡察，卻都無所獲。

許明圖氣得在清水溪沿岸的樹上貼上「請勿在此丟垃圾，除非家有喪事」，他表示，因此處被丟棄大量垃圾，又捉不到人，無法得知是誰丟的，才會在樹上貼「請勿在此丟垃圾」的告示。

許明圖覺得是「除非家有喪事」這句話，產生成效，嚇阻了亂丟垃圾的人，他說，目前已張貼了5張，張貼附近沒再看到有垃圾被亂丟的情形，他也要求捉到人後，希望環保局開單不要手軟。縣議員李俊諭表示，河流兩岸雜草叢生，才會讓民眾誤以為可以在此亂丟垃圾，根本溯源應先將兩岸雜草清理乾淨。

縣府水資處日前派員到現場將河道和河岸的垃圾打包，整理出70多包黑色大垃圾袋的垃圾，並將在此處加裝5支監視器，要讓亂丟垃圾的人無所遁形，北斗警分局表示，若有影像，警方將配合全力以車追人找出亂丟垃圾的人。環保局長江培根說，若查到不法將依法開罰。