《我的明星村長》由郭泓志（後排左起）、Matzka、姚元浩（前排左起）、卜學亮、禾浩辰組成。（羅永銘攝）

卜學亮自認體力越來越好。（羅永銘攝）

姚元浩（左）、卜學亮解釋2人沒有不合。（羅永銘攝）

姚元浩（左）、卜學亮雙方都解釋沒不合，只是對事情看法不同。（羅永銘攝）

卜學亮、姚元浩、郭泓志、Matzka、禾浩辰5位「村長」，今（26日）出席好看娛樂《我的明星村長》記者會，日前被傳「不合」的卜學亮、姚元浩今還原2人私下互動。卜學亮坦言，曾在第二次錄影收工後找姚元浩聊天交心，分享彼此想法，但最後他發現雙方理念依舊不合，所以決定尊重對方，「講不通，但既然事情已經傳開了，我們以後在節目裡面就直接講，不用再私下溝通」。

卜學亮說，火象星座的姚元浩個性比較急、比較衝，加上又是完美主義，所以2人在相處上需要多多摩合，「我們第一次合作，結果就被傳不合，我覺得他太想要十全十美，所以就想要拉他一把，跟他說做到把『善』傳出去就好」。

容易投入全部心思的姚元浩則激動解釋，認為凡事都要做到最好才行，他們以偏鄉裡被丟滿垃圾、資源回收的老爺爺家為例，姚元浩憤慨地說：「我們幫他一個老人家整理，最後集中回收時，竟然還有人又把垃圾丟在那，我真的超生氣，我覺得不應該這樣欺負老人家」，卜學亮見狀又補了一槍，表示姚元浩當下真的氣得要死。

卜學亮認為，雖然彼此分享過各自理念，但還是改變不了對方想法，姚元浩更覺得他可以用自己的積極態度改變卜學亮，「雖然亮哥這麼說，但其實他也是非常投入」。

面對2人的不合傳聞和激烈溝通，郭泓志、禾浩辰、Matzka都慶幸他們遇到問題的當下會直接把話說清楚。郭泓志在剛與姚元浩合作《嗨！營業中》時也曾傳不合，他今笑言：「我們合作好幾次，現在都比較直接想把事情做好，看能不能早點收工」，意指經過磨練，雙方已經有一定的默契。

《我的明星村長》跟隨著各地村、里長深入居民生活，協助處理大小事，58歲的卜學亮坦言初期錄影時，體力的確跟不上其他人，但隨著幾次外景，狀態有越來越好，感到疲累的時間也縮短許多。

5位實習村長下鄉和村民一起生活，攜手打造地方創生、文化傳承，連當地村長都大讚真的是太貼心，5人今分享下鄉收穫，姚元浩說：「我們真的是充當水電工和木工，解決大小事情，每天都好充實，看到村民感謝的笑容真的是最棒的回饋。」

郭泓志很開心，可以結合每個人的小小力量，讓原本老舊的街道明亮起來，「五個人一起執行任務，團結力量大」；第一次參與實境節目瑪斯卡坦言剛收到邀約時很驚訝，但自己決定發揮音樂人特長，隨口哼唱緩和緊繃的氣氛。年紀最小的禾浩辰則說，因為自己年輕力壯很耐操，自願分擔粗重的工作，「跟著前輩們學習成長很多。」《我的明星村長》4月27日起晚上8點於台視首播、4月28日起晚上8點八大綜合台、4月28日起晚上10點中華電信MOD／ Hami video 影劇館＋播出。