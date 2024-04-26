為助花蓮重建家園，台中市葳格國際學校小學部北屯校區日前發起「1班1撲滿」銅板集愛活動，孩子將部分積蓄投入撲滿。（葳格國際學校提供／潘虹恩台中傳真）

0403花蓮地震重創當地，台中市葳格國際學校小學部發起「1班1撲滿」與愛心義演募集善款，超過千名學生參與響應，教師和家長也自掏腰包支持，募得49萬餘元。（葳格國際學校提供／潘虹恩台中傳真）

0403花蓮地震重創當地，台中市葳格國際學校小學部發起「1班1撲滿」與愛心義演募集善款，超過千名學生參與響應，教師和家長也自掏腰包支持，募得49萬餘元；校方26日表示，善款近日全數捐贈給財團法人賑災基金會，盼為災區注入溫暖的力量，助重建家園。

0403花蓮強震釀多人死傷，迄今餘震連連，多處房屋、建設毀損，災情嚴重。葳格國際學校小學部北屯與西屯校區攜手響應「0403花蓮震災募款專案計畫」，超過千名學生積極參與，師長也自掏腰包支持，15至17日短短3天就募得49萬餘元。

校方26日表示，北屯校區發起「1班1撲滿」銅板集愛活動，鼓勵孩子分配一部分的積蓄投入撲滿，以此學習財務管理，並從付出感恩於所得；西屯校區則舉辦愛心義演，由弦樂團、擊劍隊和街舞校隊的學生聯合展現才華，發揮慈善精神。善款近日全數捐贈給財團法人賑災基金會，盼為災區注入溫暖的力量，助重建家園。

四年級學生黃宥嘉、黃宥愷兄弟分享，這次看到花蓮很多房子倒塌，兩人決定從參加擊劍比賽獲獎的獎金中，各自捐出100元響應，希望幫助跟他們同齡的小朋友能平平安安，快樂上學去。

北屯校區校長蕭國倉表示，放置各班的小撲滿，一點一滴積成大愛，讓學生體會到助人為樂的價值，亦體現了葳格對於品德教育的重視。家長會長黃至聖則深感救災人員的辛勞，同時也被孩子們無私的奉獻所打動，熱心響應。

西屯校區校長沈月清和家長會洪義凱會長率先捐款，感染了師生一起以善舉傳遞對花蓮的關懷。沈月清強調，葳格的願景是培育國際領導人才，而這樣的人才必須擁有人文關懷情操，因此期許學生通過參與公益活動，學習發揮自身力量，為社會帶來正向的改變。