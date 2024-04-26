國民黨立院黨團總召傅崐萁今(26日)率團訪問大陸，他行前在桃園機場表示，此行為代表台灣新民意的和平破冰之旅，希望能恢復中斷8年的兩岸關係。

傅崐萁強調，台灣海峽需要和平安定，但是美國國會通過援外授權法並軍援80億元給台灣；俄烏開戰以來已經犧牲超過100萬人，以巴衝突罹難人數也將近10萬人，我們不能讓我們的孩子為了民進黨來流血。

傅崐萁說，期待此次兩岸破冰之旅能夠降低過去的仇恨，並恢復兩岸的全面交流。目前台灣的百工百業都非常艱困，我們希望除了能把台灣的農漁產品行銷大陸，更歡迎大陸的團客、自由行旅客可以再次走進台灣、認識台灣、愛上台灣。

傅崐萁也向民進黨喊話，準總統賴清德已經表達兩岸坐下來談的意願，他呼籲民進黨能夠做一個負責任的政黨，兩岸一起來合作面對21世紀新的挑戰。

國民黨立院總召傅崐萁（左）26日率團訪問大陸，他行前表示希望此行能降低兩岸仇恨、恢復雙方交流。（范揚光攝）

針對花蓮震災後續，傅崐萁說現在推動的「0403震災重建條例」匡列預算將上看新台幣300億元，用來重建倒屋及振興產業；花蓮飯店民宿退房退訂已經到今年10月、12月，業者還要繳貸款支付薪水，面臨空前的破產危機，所以此行也要行銷台灣的觀光，讓大陸同胞走進台灣，為花蓮的百工百業帶來活水。

傅崐萁最後說，立委的首要任務就是兩岸和平，訪問團今（26日）天出發、28日晚上趕回來，29日照常到立法院上班；此次共有17位立委前往大陸，即使面對各界的不同聲音，國民黨團還是堅持做對的事情。