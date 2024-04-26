嘉義首件國民法官法審理案，由審判長張志偉、法官鄭諺霓、陳盈螢與6位國民法官審理。（廖素慧攝）

張姓男子去年1月間在嘉義縣酒駕撞死機車女騎士，是嘉義地方法院第一件國民法官審理案，仿效日本作法，用掉上百張「便利貼」評議，檢方認為張男要負主要肇責，應從重量刑，但辯方律師則主張張男符合自首、與被害人家屬已和解，爭取緩刑，法院今（26）日宣判張男3年6月徒刑。可上訴。

張男於2023年1月19日下午2點多，在嘉義縣東石鄉東石村魚市場旁友人的蚵寮內，與友人喝了5瓶玻璃裝啤酒後，晚上7時許，駕駛自用小客車返家，途經東石鄉龍港村縣道166線4公里處，追撞前方騎機車的鄭女，造成鄭女彈飛撞擊張男的自小客車擋風玻璃，鄭女送醫不治，張男酒測值達每公升0.89毫克。

此嘉義首件國民法官法審理案，由審判長張志偉、法官鄭諺霓、陳盈螢及6位國民法官開庭審理，今天審結，張志偉宣判張男觸犯刑法第185之3第2項前段、第1項第1款酒駕致人於死罪，判決3年6月有期徒刑，可上訴。

此案檢方、辯方主要爭點是張男是否符合自首、刑法59條量刑減輕的條件而得以減刑？能否宣告緩刑？

張志偉指出，案發後第一時間張男雖然否認犯行，但在案發現場警方說明後，他坦承犯行，因而被認為符合自首條件，得審酌減刑，但張男酒後不聽友人勸阻，仍執意酒駕，被認為其情不堪憫恕，不適用刑法59條，不酌予減刑。

張志偉還說，張男雖與被害人家遺達成和解，也已賠償和解金，但被害人家屬在庭上陳述心情，被認為不算真正寬恕張男，在兼顧被害人家屬感受、張男符合自首減刑條件之下，國民法官經過好幾輪討論，評議至今天下午3點10分，才做出3年6月徒刑的量刑。

張志偉說，這件國審案國民法官評議方式採用日本裁判員用的「便利貼」方式，即國民法官將意見寫在便利貼上，表達評議意見，用掉厚厚一疊便利貼。陳盈螢認為，用掉的便利貼可能有上百張。

3位法官轉述國民法官們的心路歷程指出，有國民法官深刻體會到法官有很多為難，內心很掙扎，法律很難、判決更難；判案講究證據的難度；當法官要頭腦常保清新、內心要有公平正義，是吃力不討好的工作。

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