富采及環宇雙方依各自專業集中資源，分別發展光電及微電事業，提升營運績效。交易完成後，富采集團持有晶成近100%股權，晶成未來將專注於光電領域，另富采集團將繼續持有環宇22%股權，並與環宇共同成就在微電領域的發展及布局，期透過資源整合、分工後，提升雙方公司營運績效，創造股東最大利益。
富采爰依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定，向關係人取得及處分資產逾新台幣3億元，提交董事會討論通過，惟本次交易案金額逾環宇總資產10%，環宇仍需提交股東會通過後，雙方始得簽訂交易契約及支付款項。
富采(3714)周五假證交所召開重訊記者會，富采為加速推動集團各子公司及轉投資公司間的技術、產品、產能與市場整合，提升集團綜效；周五舉行董事會討論，決議通過富采子公司晶成以4.35億元出售微電設備一批予環宇-KY(4991)子公司Global Communication Semiconductors, LLC。富采子公司晶元以4.5億元購買環宇持有晶成39%股權。
富采及環宇雙方依各自專業集中資源，分別發展光電及微電事業，提升營運績效。交易完成後，富采集團持有晶成近100%股權，晶成未來將專注於光電領域，另富采集團將繼續持有環宇22%股權，並與環宇共同成就在微電領域的發展及布局，期透過資源整合、分工後，提升雙方公司營運績效，創造股東最大利益。
富采爰依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定，向關係人取得及處分資產逾新台幣3億元，提交董事會討論通過，惟本次交易案金額逾環宇總資產10%，環宇仍需提交股東會通過後，雙方始得簽訂交易契約及支付款項。
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