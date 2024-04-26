台灣自來水公司第二區管理處將辦理桃園市觀音配水池600mm流量計更新工程，預計4月29日9時起至29日24時止施工停水，觀音區有3個里內約有3653戶受影響，提醒民眾注意預先儲水備用。

桃園市經發局指出，台水公司4月29日9時至24時將辦理觀音配水池600mm流量計更新工程，公告將施工停水15小時，停水區域包括觀音區富林里、樹林里、草漯里，停水戶數約3653戶。

經發局表示，將持續督促自來水公司盡速完工復水，降低民眾用水不便，也提醒民眾，為避免管線恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區住戶出現供水不穩現象，請民眾於停水前提早6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水期間應關閉抽水機電源慎防火警，若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，避免發生可能虹吸汙染。另水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

經發局表示，恢復供水後若仍無水可用，請通知自來水公司或經發局立即處理，如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢，相關停復水資訊可至自來水公司網站查詢。