KPMG科技、媒體與電信產業主持會計師鄭安志表示，「採取供應鏈地域多元化」已連續兩年成為半導體產業關鍵議題，在全球地緣政治局勢緊張、半導體技術國有化下，更有58％的半導體產業高階主管計畫在未來三年內實踐供應鏈多元化目標，透過加強供應鏈管理大幅減少斷鏈的擔憂。

至於電動車和人工智慧，被視為推動半導體產業營收成長幅度最高的產業。調查顯示，車用晶片連續兩年成為帶動半導體成長幅度最高的產業，第二名的人工智慧（AI）在近年應用大爆發，推動營收成長指標從過去的3.4來到3.7，一舉躍升成為半導體熱門元件第二大應用，顯著提升於半導體產業的地位。

至於過去占據主導地位的無線通訊業，則下滑至第三名，與物聯網、雲端運算並列。KPMG表示，另一比較特別之處，是微處理器（Microprocessors）被視為最有機會推動半導體產業大幅成長的潛力產品。

鄭安志表示，人工智慧應用可作為緩解人才短缺的輔助工具，但台灣面臨少子化的現象，企業可透過加強「培育未來人才庫」，應用興新科技、導入混合辦公模式以及透過招聘非傳統人才等方式，在緊張的勞動力市場中擴大人才的儲備；「導入生成式人工智慧（Gen AI）」更是半導體產業未來三年發展重點，企業應即早制定Gen AI策略獲得市場先驅優勢。

他分析，先進科技的驅動下，半導體供應鏈可夠透過擁抱「智慧供應鏈」幫助企業提升效率降低錯誤，同時提高供應鏈可見度、可溯性、透明度，使企業擁有能力大幅降低供應鏈中斷的事件發生，更靈活敏捷應對供應鏈風險。