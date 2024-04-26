億而得以其多次可編程矽智財產(MTP SIP)產品在客製化解決方案市場中脫穎而出。這些MTP SIP產品生產使用了簡化製程技術和較少光罩層，大幅降低了整體製造成本，同時提高了設計靈活性。此外，多樣化的介面與封裝選擇也確保了產品能滿足不同客戶的需求。

MTP SIP技術簡化了設計和驗證流程，有助於縮短產品開發週期，迎合當下市場對快速推出新產品的迫切需求。除此之外，MTP SIP還支持產品發售後的多次編程，為需要定期更新的設備提供了極大靈活性。低功耗和高可靠性也是MTP SIP的顯著優勢，使其在需要高持久性和嚴峻環境應用中表現卓越。

億而得MTP SIP產品雖在讀寫速度和存儲容量略遜於傳統嵌入式Flash SIP，但在需要客製化、成本控制及快速上市的應用場景中展現出更佳的適應性。這一技術目前已應用於家用電器、電子通訊、物聯網裝置等多個領域，全面展現了其技術實力和市場價值。

億而得多年來持續在各種製程技術上實現突破，從0.5微米到28奈米，以滿足不同客戶對先進製程的需求。其NVM SIP產品涵蓋了TFT LCD驅動器IC、LED驅動器IC、功率IC、微控制器IC、汽車用IC以及物聯網IC等廣泛應用領域。

隨著物聯網連接設備在各領域的快速普及，以及消費電子市場多核心技術的不斷進步，研究機構Lucintel預計到2030年，全球半導體矽智財產(SIP)市場將達到72億美元，年複合增長率為5.2％。

競拍期間4月29日至5月2日，億而得對外公開拍賣2,354張股票，競拍底價為每股新台幣60元，暫訂承銷價75元。預計5月6日開標，5月15日正式掛牌上市。