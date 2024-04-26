媒體報導指出，國訓中心黃金計畫競技強化委員會成員、國體大教授詹貴惠被爆兼任中華運動禁藥防制基金會檢測組組長，涉嫌違反利益迴避規定，引發WADA（世界反興奮劑組織）介入調查。藥師公會全聯會表示，此事凸顯運動禁藥相關議題須審慎應對，極需專業人士協助。公會已於運動禁藥防制基金會合作，於2023年推出「運動禁藥諮詢藥師培訓」課程及認證，目前已培訓158名運動禁藥諮詢藥師，協助職業或業餘運動員解惑，避免誤觸禁藥規範，呼籲政府重視專業，讓運動禁藥諮詢藥師投入運動禁藥防治的行列。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，台灣優秀運動員辛苦練習，就是為了在賽場上發光發熱，能夠在國際級賽事出賽更是得來不易的機會，如因誤觸禁藥規範，導致藥檢出問題，便會讓努力付諸東流，甚至可能遭撤回已獲得的獎牌，無論對運動員身心以及運動生涯皆是無比沉重的打擊。

黃金舜表示，國內已有上百位專業藥師可提供協助，政府理當重視相關專業及人力，2024巴黎奧運在即， 「運動禁藥諮詢藥師」角色不能缺席，奧運代表團內應有「運動禁藥諮詢藥師」隨行，呼籲政府應打造不僅僅是運動員在內的團隊，更應提供全方位支援，形成強大且具有後勤的「體育國家隊」，讓選手安心，更讓國人對我國體育政策有信心。

藥師公會全聯會與運動禁藥防制基金會合作，借鑒日本「運動藥師認證制度」 ，規劃「運動禁藥諮詢藥師」之課程及認證，課程依世界運動禁藥管制組織（WADA）規範，涵蓋運動禁藥規範面、檢測執行及協助運動員之技巧等，未來也將製作持續教育影片及建置持續教育之線上測驗，期待更多藥師加入協助運動員的行列。

除巴黎奧運外，我國將於5月舉行的全國大專校院運動會，藥師公會全聯會也將於今年度會場 - 國立臺灣體育運動大學現場設攤，讓參賽運動員除能有機會理解運動禁藥諮詢藥師之專業外，更介紹相關諮詢、聯繫管道，讓運動員在遇到用藥、營養品或接受療程等可能誤觸禁藥規範的疑義時，能及時獲得專業協助。