北市年度災害防救演習於河雙21碼頭舉行，並採用「無腳本」方式辦理。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

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北市年度災害防救演習於河雙21碼頭舉行，並採用「無腳本」方式辦理。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市年度災害防救演習於河雙21碼頭舉行，並採用「無腳本」方式辦理。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市年度災害防救演習於河雙21碼頭舉行，並採用「無腳本」方式辦理。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

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北市年度災害防救演習於河雙21碼頭舉行，並採用「無腳本」方式辦理。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市年度災害防救演習於河雙21碼頭舉行，並採用「無腳本」方式辦理。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

台北市政府26日辦理今年災害防救演習，演習情境假定山腳斷層南段發生規模6.6地震，北市5個行政區震度達到5強至6弱，其中以士林、北投區災損最為嚴重，北市府立即成立災害應變中心因應，並開設廣域救災支援集結據點，讓中央政府、各縣市及國外搜救隊伍能順利支援投入救災。

北市府表示，本次演習與過往演習方式截然不同，採用行政院「災害防救演習規劃與評估機制」，籌組演習控制小組，透過工作坊的方式討論出面臨大規模地震災害所應具備的應變能力，進而設定這次災害防救演習的背景情境與臨時狀況。

今年度災害防救演習於河雙21碼頭舉行，並採用「無腳本」方式辦理，對於控制小組可能下達的狀況，參與演練人員事先均不知情，在演習現場透過無線電、電話、預置演員模擬傷患等方式，直接對第一線參演人員下達臨時狀況，讓參演人員實際回報災情、擬定救援方式，並實際執行應變作業，藉以驗證各項災害應變相關機制、作業規定的完整性與可行性，及參演人員對於作業規定與救援計數的熟悉程度。

北市府表示，大規模地震災害發生時，災害初期的搜索救援能量十分重要，去年土耳其發生規模7.8強震時，北市立即派出搜救隊趕赴重災區協助救災，並偕同美國搜救隊運作分區協調中心(SCC1)；北市今年度也特別邀請美國加州洛杉磯郡國際搜救隊、新加坡民防部隊、日本東京搜救隊等3支國際救援隊伍，於災害防救演習中與北市搜救隊共同執行救援作業，以強化共通性搜救作業能力。