隨著少子化時代來臨，民眾養寵物的風氣越加盛行，截至2022年10月，全台犬貓登記數量已達216萬多，台中市貓犬數量也達24萬，市議員江肇國指出，犬貓食品安全漸受重視，且市面上有許多寵物食品標榜效果卻標示不符，但台中市今年第一季稽查件數僅25件，反觀台北市去年就稽查了200多件，市府應改進。

台中市副市長黃國榮表示，他自己雖沒養寵物，但很贊同應該愛護動物，再加上近來食安事件層出，寵物食安也應該重視，市府未來將更重視並支持加強保障寵物食安，若目前經費、人力與雙北有落差，支持跟上補齊。

台灣每年寵物食品商機高達300億元，江肇國指出，市面上許多寵物食品都標榜添加特殊營養成分，像是有的說含有葉黃素可預防白內障、有的強調可預防牙垢，還有寵物保健品宣稱含有鱉蛋粉，可預防皮膚病、讓毛髮亮麗，許多飼主看到這些廣告都願意掏錢購買，但根據雙北的抽檢發現，寵物食品標示不符情況高達3成。

江肇國說，寵物食品標示不符、廣告誇大不實及內含不良物質檢測等項目，都是台中市府應該加強稽查、檢測的，但市府今年第一季只做了25件，台北市去年就查了200多件，市府稽查量能太低；此外，他的小孩飼養鸚鵡，其飼料都是分裝包裝，其他像是爬蟲類專用食品也不知道有無稽查，農業局應加強稽查機制。

在寵物醫療糾紛方面，江肇國說，現行法令將寵物當成物品，若遇到醫療糾紛都是轉介消費爭議調解，但新北市與獸醫師公會合作成立「寵物醫療糾紛溝通平台」，提供寵物醫療糾紛調解的專業諮詢，台中的中興大學就有獸醫系，市府可主動洽談成立相關平台。

黃國榮表示，台中市在寵物食品稽查的人力、經費上仍有進步空間，將會更重視並持續努力；市府也將研議與興大獸醫教學醫院合作，看是否可成立市立寵物醫院。

動保處長林儒良說，市府每年會針對寵物食品抽查送驗，前年查驗120件、去年有138件，在標示不清的部分前年共查獲64件，未來將持續抽查。