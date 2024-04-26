信義房屋三民綠光店店長林詩偉表示，位於新竹縣竹東鎮的二重埔重畫區，距離竹科僅需約10-15分鐘車程，且擁有基本的生活機能，不僅房價較新竹東區親民，與新竹北區、香山區的距離相比，距離竹科更近。該區域房屋選擇多樣，從新電梯大樓到老透天社區，可滿足不同需求，成為竹科人這幾年買房的首選區域之一。

隨著新竹在地知名建商推出的六期造鎮計畫，預計將提供6000戶的電梯大樓住宅，今年第四期建案將陸續交屋。林詩偉指出，該計畫自第一期推出至今已近十年，以實價登錄觀察近一年單價約為35-40萬，相比新竹市北區金雅重畫區單價40-50萬，雖然二重埔的生活機能不如新竹市中心，但價格會是多數人選擇此區的主要誘因。日後六期完工將帶來人口數增加、生活圈完善，加上政府大矽谷計畫加持，未來二重埔發展將有更多的想像空間。

林詩偉補充表示，相比竹科園區周圍重畫區，二重埔雖然有單價便宜的優勢，但掛的是「新竹縣竹東鎮」的門牌，相比新竹市門牌的學區、福利等，可能與預期的會有所差距；另外，交通部份因緊鄰舊有社區聚落，進出主幹道的道路較窄，雖然未來已有道路拓寬的規畫，但以未來6,000戶的規模，上下班時間的交通，也會有一定程度的影響，這些因素都需要考量進去。