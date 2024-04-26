司法院憲法法庭23日針對死刑存廢議題舉行言詞辯論，死刑議題近日也再度受到外界討論。對此國民黨台北市議員徐弘庭26日於議會警政衛生部門質詢時，將台北市警局長張榮興、市警局轄下所有分局長以及犯罪預防科長請上質詢台，詢問對於死刑的態度。對此包含張榮興在內的所有人，都舉手贊成死刑應繼續存在。

徐弘庭指出，員警在執勤時，若有使用到槍枝，事後必須要寫報告說明；但如果員警在執勤期間遭人攻擊致死，未來嫌犯卻可能因為死刑廢除而免死，「我都為員警們感到很不值。」

「我要請大家一起表個態，包括我自己，請問在場的各位，針對死刑的存廢，贊成死刑繼續存在的請舉手？」徐弘庭語畢，市警局長張榮興第一個舉手，而站在張後方的各分局長，以及犯罪預防科長等人也都紛紛舉手，全數贊成死刑繼續存在。

張榮興會後受訪時也舉例，日前發生八堵派出所執勤員警遭貨車撞死，以及2年前發生的台南殺警案，死刑的存在也是在保護員警執勤時的生命安全。