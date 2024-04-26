國人鈣質攝取普遍不足，而許多人認為吃豆腐、喝豆漿就能補鈣，小心挑錯根本吃心酸。對此，營養師呂雅珍盤點6款常見豆製品，進行鈣含量的比較，其中補鈣冠軍是「豆干」，若以每100公克來看，含有685毫克的鈣質；而豆漿的鈣含量則非常低，每100公克含鈣僅有14毫克，要喝20杯才約等於1杯牛奶的鈣含量。

呂雅珍在「好食課」YouTube頻道發影片指出，若想吃豆製品補鈣，第一名推薦豆干，其次依序是凍豆腐、板豆腐。她說明，這3種豆腐用了俗稱是食用石膏的硫酸鈣，且在加工過程中，擠壓去除許多水分，讓鈣質含量更濃縮。其中若以板豆腐來看，半盒就約等於1杯牛奶的鈣含量。

呂雅珍接著提到，豆漿、嫩豆腐，由於沒有添加硫酸鈣，所以一點都不補鈣。以豆漿來說，要喝20杯才約等於1杯牛奶的鈣含量，用它來補鈣根本錯很大。

至於百頁豆腐，呂雅珍強調，偶爾吃吃就好，它可是熱量怪物，其成分除了大豆蛋白以外，就是澱粉及沙拉油最多，小小一塊約40克，熱量就有75大卡，吃4個就約等於一碗飯的熱量，務必要注意。

呂雅珍並整理出6款常見豆製品的熱量成分表如下，以每100公克來計算，以供民眾判斷選擇：

1、豆干：熱量161大卡、脂質9公克、蛋白質17公克、鈣質685毫克。

2、凍豆腐：熱量131大卡、脂質7公克、蛋白質13公克、鈣質240毫克。

3、板豆腐：熱量88大卡、脂質3公克、蛋白質9公克、鈣質140毫克。

4、嫩豆腐：熱量53大卡、脂質3公克、蛋白質5公克、鈣質13毫克。

5、百頁豆腐：熱量196大卡、脂質13公克、蛋白質13公克、鈣質33毫克。

6、豆漿：熱量35大卡、脂質2公克、蛋白質4公克、鈣質14毫克。