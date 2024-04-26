市長魏嘉彥希望大家以單車漫遊花蓮，感受花蓮之美。（王志偉攝）

花蓮市公所舉辦「奇萊玩一夏」今年邁入第5年，廣邀民眾以單車悠遊深度體驗花蓮之美，年年推陳出新規畫不同路線，受喜愛戶外活動民眾歡迎，今年規劃3條路線，增加到12梯次，今天晚上開始受理報名。市長魏嘉彥說，地震後鼓勵民眾走出戶外，暢遊花蓮。

去年活動就秒殺，市公所已預告今年要擴大辦理，今年「奇萊玩一夏」嚴選3條路，有35公里的「親近太平洋」、59公里的「來趣森呼吸」及63公里的「探索達基力」路線，跨越花蓮市、吉安、新城鄉等5鄉市，帶來不同的文化、生態、海洋之旅，活動時間從6月22日至9月1日的周六或周日，共12梯次。

魏嘉彥表示，花蓮在強震後，外地客都不來了，但花蓮依舊很美，也在慢慢地復原中。今年路線安排，都是經過多次踏查的安全路線，希望大家用行動支持花蓮，用騎單車漫遊欣賞及體驗花蓮之美。

前市長魏嘉賢議員到場支持，今年的3條路線都很有特色，騎乘活動搭配導覽解說、特色DIY及在地風味餐點等，也祝福活動順利舉辦，期盼活動能為花蓮的觀光注入一劑強心針。代表會副主席黃達祥也表達力挺。

26日晚上10時至5月3日官網開放報名，上網完成報名並繳費完成，可獲得「早鳥禮」輕搭健身包，「報名禮」可獲機能T恤；「完騎」者即送伴手禮等，都很超值。市公所提醒報名民眾須在3天內繳款，若逾期未繳，將釋出名額。